Alcalá de Guadaíra (Sevilla) homenajea a Cervantes a través de la pintura por el Día del Libro

Imágen del delegado de Cultura, Patrimonio, Museos y Turismo, Christopher Rivas, junto al artista Rafael Cerdá visitando la exposición 'Homenaje al Quijote'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de las Delegación de Patrimonio y Museos, celebra un homenaje a Cervantes a través de la pintura para conmemorar el 23 de abril, Día del Libro. La exposición 'Homenaje al Quijote', del artista Rafael Cerdá, se puede visitar de forma gratuita en la sala I de la Casa de la Cultura hasta el domingo 26 de abril.

En una nota, el delegado de Cultura, Patrimonio, Museos y Turismo, Christopher Rivas, que ha visitado la muestra acompañado del artista, ha destacado el impacto que tendrán las obras entre los visitantes por su calidad, sus perspectivas y variedad de formatos, muestra de un gran talento y trabajo concienzudo.

De esta forma, el delegado ha recordado la generosidad y predisposición de Cerdá, quien ya cedió para la celebración del Día del Libro del año pasado una escultura del Quijote que preside la entrada a la biblioteca municipal José Manuel Lara. Rivas ha argumentado "la idoneidad" de la exposición para hacerla coincidir con el 23 de abril, fecha que aúna diversos hitos del mundo de la literatura, entre ellos el fallecimiento de Miguel de Cervantes, y una forma más en la que el Museo trabaja por la divulgación de la Cultura.

Por su parte, el artista ha explicado que esta muestra está compuesta por una treintena de obras pertenecientes a una colección aún mayor que elaboró durante un año como encargo para el IV Centenario del Quijote que se estrenó en 2005 en la Casa de la Provincia, y se ha mostrado agradecido con la iniciativa que permite recuperarlos para el disfrute del público. El pintor ha detallado que las obras las iba componiendo a través de las ideas que le surgían a medida que leía 'El Quijote', una experiencia que disfrutó doblemente con la lectura y la pintura.

Esto permite a los visitantes a día de hoy disfrutar de una amplia variedad de trabajos, desde estudios repletos de libros de caballerías, a escenas de batallas, los afamados molinos, retratos de los singulares personajes, y siluetas muy reconocibles.

Entre las propuestas, existen trabajos que incorporan algunos textos de esta obra maestra, como la misma pieza que encabeza el cartel de la exposición con un rescate de la primera edición que se hizo de 'El Quijote' en Lisboa. En la sala pueden apreciarse obras de gran formato y composiciones formadas por piezas de pequeño tamaño.

Asimismo, incorpora vitrinas con piezas relacionadas y el QR en el que se puede disfrutar del catálogo con las obras completas. La exposición es visitable de forma gratuita en la Sala I de la Casa de la Cultura (c/General Prim, 2). Abre de lunes a domingo de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas.