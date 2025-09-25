Alcalá de Guadaíra (Sevilla) intensifica la lucha contra los delitos medioambientales y los vertidos ilegales

Imagen de archivo de un vertido en Alcalá de Guadaíra, Sevilla. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la Policía Local, ha dado "un paso firme en la defensa del medio ambiente y la seguridad ciudadana" con la intensificación de la vigilancia en los polígonos industriales y otras "zonas sensibles de la ciudad", para combatir los vertidos incontrolados y las prácticas que atentan contra los recursos naturales.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, en los últimos meses se han llevado a cabo más de una decena de actuaciones administrativas y 13 investigaciones y detenciones por presuntos delitos contra el medio ambiente.

Entre las intervenciones destacan "vertidos ilegales en distintos polígonos industriales, la quema de neumáticos, colchones y plásticos, y el acopio incontrolado de materiales altamente contaminantes como uralita, aceites usados o filtros".

El Ayuntamiento subraya que "no va a permitir que unos pocos ensucien y degraden el entorno común, ni que se ponga en riesgo la salud pública y la imagen de la ciudad". Al tiempo que ha agradecido el trabajo coordinado de la Policía Local, que "ha reforzado las rondas de vigilancia y control en los polígonos industriales, se ha conseguido poner a disposición judicial a los responsables, incluidas empresas reincidentes y particulares sin escrúpulos que atentaban contra el patrimonio natural de Alcalá".

El delegado de Gobernación, Pedro Gracia ha manifestado que "la ciudadanía debe tener la certeza de que este gobierno está del lado de la legalidad, y de la sostenibilidad", por lo que no van "a mirar hacia otro lado ni a tolerar que se utilicen espacios públicos e industriales como vertederos clandestinos".

Estas actuaciones se han enmarcado dentro de la estrategia municipal de 'Tolerancia Cero' con los vertidos ilegales que contempla más vigilancia, sanciones ejemplares y campañas de concienciación ciudadana.

El Ayuntamiento ha incidido en que la colaboración ciudadana es clave y anima a los vecinos a denunciar cualquier conducta incívica que detecten, porque defender el medio ambiente es defender la ciudad y el futuro de todos.