Alcalá de Guadaíra (Sevilla) programa talleres de verano en el Centro Cívico Cultural Sur para población adulta mayor

Imagen de los talleres de verano en el Centro Cívico Cultural Sur de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La población adulta mayor de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) continúa su actividad de desarrollo personal y relaciones comunitarias con los talleres veraniegos que desarrolla la Delegación de Participación Ciudadana durante los meses estivales en el Centro Cívico Cultural Sur (CCC Sur).

Pintura, bailes de salón, pilates, gimnasia adaptada, estimulación de la memoria, corte y confección y profundización en el pasado y presente de Alcalá se ofertan bajo el paraguas del programa de Dinamización de Mayores de Servicios Sociales, según ha informado el Consistorio en una nota.

La delegada municipal de Participación Ciudadana, Teresa García Cruz, ha destacado "la buena aceptación del programa, tanto en invierno como durante el verano pasado, y la demanda de seguir con la actividad, para la que el Ayuntamiento da respuesta consolidando el programa veraniego".

"Desde el Ayuntamiento apostamos por fomentar la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores abriéndoles camino hacia el disfrute de la cultura, a la vez que se potencia su autonomía e interacción personal y social a través de talleres"- ha explicado García Cruz.

En cuanto a los talleres, la Administración local ha subrayado que son cursos totalmente gratuitos y están enfocados a reforzar el bienestar y la salud de las personas adultas mayores. El plazo de inscripción está abierto mientras existan plazas libres y se puede tramitar tanto presencialmente como a través del email distritosur@alcalaguadaira.org.

Se desarrollan de lunes a viernes entre las 9,00 horas y las 13,00 horas en el Centro Cívico Cultural Sur, uno de los nuevos espacios para la convivencia por los que apuesta el Ayuntamiento, "amplios, cómodos, accesibles y modernos" para llenarlos de vida tanto para las entidades como la para vecindad de todas las edades.