Alcalá de Guadaíra (Sevilla) recupera la sede del Grupo Scout Qalat Chabir tras su rehabilitación

Sede Grupo Scout Qalat Chabir en Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha recuperado la sede del Grupo Scout Qalat Chabir, una construcción tradicional de tejas en el Parque San Francisco, dentro del Área del Monumento Natural Riberas del Guadaíra, para la que, "además de la intervención funcional, se ha respetado al máximo su integración paisajística".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, en cuanto a las obras de rehabilitación, se ha desarrollado una intervención integral en la cubierta del edificio, que "presentaba graves deficiencias estructurales derivadas de filtraciones, humedades acumuladas y el deterioro de numerosas piezas del tejado".

Los trabajos, desarrollados a lo largo de dos meses, han consistido en el desmontaje completo de la cubierta y su posterior reinstalación, con reutilización de las tejas originales del inmueble y sustitución de las unidades que se encontraban en mal estado.

"La intervención ha recuperado el aspecto original del edificio y garantiza su correcto mantenimiento para los próximos años, en coherencia con el criterio de respeto al patrimonio municipal que orienta la acción de esta Delegación", ha apostillado el Gobierno local.

Asimismo, se han incorporado mejoras en el conjunto del espacio con el objetivo de que el grupo scout cuente con unas condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades.