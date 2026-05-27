Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ultima los trabajos en el recinto de San Juan para la celebración de su Feria

Imagen de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, visitando el recinto ferial de San Juan, donde se realizan las labores de montaje para la Feria de Alcalá que arrancará el próximo 4 de junio - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ultima el montaje de la portada, casetas y demás preparativos en el recinto de San Juan, para la celebración de la Feria del municipio, que tendrá lugar del 4 al 7 de junio.

Según ha destacado el Consistorio en una nota de prensa, la alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez, ha comprobado este miércoles los trabajos de montaje del recinto, junto a la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, el delegado de Gobernación, Pedro Gracia y técnicos municipales.

En este sentido, Jiménez ha agradecido "el trabajo de todas las personas que participan en el montaje y en los preparativos de la Feria", a la vez que ha destacado que la Feria de Alcalá es "una de las más bonitas, enmarcada en un entorno envidiable junto a nuestro Monumento Natural".

Este año la Feria cuenta un total de 89 casetas, ocho más que el pasado año. En esa línea, la alcaldesa ha celebrado que "la feria sigue creciendo gracias a la ilusión y la participación de todos".

Además, durante el montaje y los preparativos, los caseteros aprovechan para "vivir días intensos de preferia", exornando juntos las casetas mientras "comparten guisos y actividades especiales".

SEGURIDAD REFORZADA CON DRONES

Asimismo, el Ayuntamiento ha señalado que el recinto contará con un dispositivo de seguridad, reforzado con 21 cámaras de vigilancia, drones, punto violeta, puesto de niños perdidos y puesto sanitario, para "velar por la seguridad" en las calles del espacio San Juan, que además albergarán 126 puntos entre atracciones mecánicas y puestos.

En cuanto a otros servicios, el despliegue técnico y humano para la limpieza permanente del recinto estará a cargo de AIRA, además de que el Consistorio gestionará el acceso y bolsas de aparcamiento, y el refuerzo del transporte público con "más unidades y frecuencia de los buses urbano".

Por otra parte, el recinto de San Juan estará iluminado por un total de 200.000 lámparas LED, de menor consumo y "más respetuosas con el medio ambiente que las que se utilizaban en antiguas ediciones".

Este viernes 29 de mayo, se celebrará el Pregón de Feria a las 21,00 horas, a cargo de Jaime Otero, seguido del concierto 'Tributo al Lebrijano'.

Así, el domingo 31 de mayo, para cerrar los conciertos de "preferia" se ha preparado la jornada 'Alcalá canta por Sevillanas', a partir de las 13,00 horas con un homenaje al histórico grupo alcalareño Retama por su 50 aniversario, la posteriormente actuación de Paco Candela y la final del segundo Concurso Nacional de Sevillanas, con acceso libre y gratuito para ambos conciertos.