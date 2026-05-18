Alcalá de Guadaíra (Sevilla) une por primera vez a sus dos bandas en el primer concierto del ciclo 'EnClave de Música'

Imagen del público asistente al concierto en el Patio de los Silos del Castillo de Alcalá. - AYTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Banda de Música de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad han compartido escenario por primera vez en la historia este pasado sábado, 16 de mayo, en el patio de los Silos del Castillo de la referida localidad, dentro del ciclo 'Alcalá EnClave de Música'.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, este primer concierto del ciclo ha contado con un "lleno de público", para contemplar a las dos formaciones musicales alcalareñas protagonizando una actuación conjunta que recorrió los diferentes estilos de la música con raíces andaluzas: sevillanas, rumbas, pasodobles y pop.

Para el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, el concierto ha supuesto "un antes y un después en la programación musical de ambas bandas". Del mismo modo, Rivas ha destacado que la velada ha servido para "poner de relevancia el talento de las dos formaciones, disfrutando de la música, del patrimonio y de la identidad de Alcalá en el mejor sitio posible".

Asimismo, el delegado ha subrayado "la valentía y la generosidad" de ambas agrupaciones al sumarse a una iniciativa que "pone de relieve la gran apuesta por la cultura y la puesta en valor de los espacios que tenemos en nuestra ciudad".

El próximo concierto conjunto entre ambas formaciones tendrá lugar el 2 de octubre a las 21,00 horas en el Castillo de Alcalá, con las bandas sonoras del cine como hilo conductor.

Además, la programación incluye conciertos en solitario de cada agrupación. La Banda de Música de Alcalá actuará el 9 de octubre en el Quiosco de música del Parque de Oromana y el 12 de diciembre en el Parque Centro, mientras que la Agrupación Santísimo Cristo de la Bondad llevará su música a la Iglesia de San Agustín el 20 de noviembre, bajo el formato Candlelight, y al Centro de San Miguel el 20 de febrero de 2027.

La última gran cita conjunta está prevista para el 6 de marzo de 2027, en el Auditorio Riberas del Guadaíra, con un Concierto de Música Procesional a las puertas de la cuaresma.