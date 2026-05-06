Alcalá (Sevilla) abre convocatoria con más de diez itinerarios formativos gratuitos en el marco del proyecto Relanza-T

Reunión entre la delegada de Empleo, Paula Fuster, y la responsable de Servicios Sociales, Rocío Bastida. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) abre la convocatoria de más de una decena de itinerarios formativos gratuitos del proyecto de mejora de la empleabilidad Relanza-T específicos para la zona Eracis+.

"Esta estrategia para la cohesión e inclusión social es uno de los programas de mayor compromiso municipal encabezado por Servicios Sociales, pero en colaboración con el resto de departamentos, para la empleabilidad de personas con especial dificultad de acceso al mercado laboral", según han explicado la delegada de Empleo, Paula Fuster, y la responsable de Servicios Sociales, Rocío Bastida, quienes han destacado la utilidad de la iniciativa para favorecer la inclusión sociolaboral de las personas residentes en estas zonas, "facilitando su acceso a oportunidades formativas y de empleo", según ha indicado una nota del Consistorio alcalareño.

En esta línea, Fuster ha especificado el compromiso municipal con el empleo en general y "especialmente hacia los más vulnerables", indicando el "exhaustivo diseño" de los itinerarios formativos de este programa de mejora de la empleabilidad. Así, ha avanzado que se trata de cursos en profesiones de "alta demanda" en sectores tan variados como la gestión administrativa, el comercio, la informática, videojuegos y dispositivos electrónicos, la estética, o la asistencia social, y que el plazo de solicitud queda abierto hasta el próximo 29 de mayo.

Por su parte, Bastida ha precisado que Eracis+ (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social) se desarrolla en la zona norte y tiene como eje principal de sus actuaciones el Plan Local de Intervención Social de Alcalá, desarrollando un programa integral de iniciativas "para la mejora de vida económica, laboral, familiar, emocional y social".

En cuanto a los itinerarios concretos de esta convocatoria, se abre el plazo para los de 'Operaciones auxiliares de servicios administrativos 1 y 2', 'Actividades de venta', 'Confección y publicación de páginas web', 'Servicios estéticos de higiene, depilación y maquillaje, 'Lenguajes de programación y desarrollo de aplicaciones web', 'Lenguajes de programación y desarrollo de videojuegos ', 'Lenguajes de programación y desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles', 'Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos' --estos tres últimos con SEPE--, 'Atención sociosanitaria a personas en el domicilio', y 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones'. A ellos se sumará a partir de septiembre los de 'Vigilancia, seguridad privada y protección de personas 1 y 2'.

La solicitud se puede formalizar telemáticamente a través de la Sede Electrónica municipal Sede Electrónica de Alcalá de Guadaíra o de forma presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana de la calle Rafael Santos, de los Distritos Norte y Sur, y en la Delegación de Empleo de la avenida Salud Gutiérrez de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 horas.

Igualmente, desde Empleo se sigue trabajando en la siguiente convocatoria general para la población con más propuestas formativas hasta un total de 62 itinerarios que componen el programa Relanza-T. "Este proyecto, que va a beneficiar a más de 800 personas, tiene una gran capacidad para mejorar un aspecto de la vida de las personas clave para su desarrollo económico, social y emocional y por tanto prioritario para nuestro Equipo de Gobierno, el empleo", ha apostillado, al tiempo de mostrarse "convencida de que desde las administraciones locales tenemos la posibilidad y el deber de trabajar en esta materia y de que podemos hacer aportaciones muy importantes".

En suma, el proyecto Relanza-T cuenta con una financiación aproximada de 5,7 millones de euros, procedentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cofinanciados en un 85 por ciento por el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso) del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Relanza-T dispone de una web con todos los detalles para su seguimiento, 'https://relanza-t.alcaladeguadaira.es/'.