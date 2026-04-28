Alcalá (Sevilla) acoge la jornada nacional de UGT del Día de la Salud en el Trabajo antes de celebrar el 1 de mayo

Celebración en Alcalá del acto de UGT previo al 1 de mayo
Celebración en Alcalá del acto de UGT previo al 1 de mayo - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 28 abril 2026 18:59
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ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este martes que ha acogido a los participantes de la Jornada por el 28 de abril, Día Mundial de la Salud en el Trabajo, que ha celebrado el sindicato UGT en el Auditorio Riberas del Guadaíra dentro de los actos previos a la celebración del 1 de mayo.

Según ha informado el consistorio en una nota, la cita ha contado con más de medio millar de participantes con los máximos dirigentes del sindicato, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, y el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, además de una amplia representación de cargos institucionales.

El encuentro ha abordado cuestiones como el salario mínimo, la salud mental, la lucha por la jornada de 35 horas o el coeficiente reductor de los profesionales del transporte logístico, entre otras cuestiones. En la jornada, con conferencias y mesas redondas en las que ha tomado parte la alcaldesa alcalareña, se ha debatido y profundizado en el futuro de la ley de prevención laboral.

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