Alcalá (Sevilla) avanza en el carril bici metropolitano con una pasarela sobre el río Guadaíra

Pasarela metropolitana en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este martes que el proyecto de Carril Bici que conectará Alcalá con la Universidad Pablo de Olavide y, a su vez, con la red ciclista metropolitana, ha contado durante la jornada con la instalación de un nuevo puente sobre el río Guadaíra que completará el trayecto del carril.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, se trata de una infraestructura que cuenta con financiación a partir del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del propio Ayuntamiento y en el marco de un proyecto común con Sevilla, La Rinconada y Dos Hermanas para planificar la movilidad metropolitana.

La pasarela metálica, de 40 metros de longitud por 5 de ancho, se coloca a la altura del canal del Bajo Guadalquivir. La nueva infraestructura enlazará el centro urbano alcalareño con la Universidad en paralelo al sendero peatonal de ribera y, también, permitirá el acceso a los parques industriales de Alcalá.

Se equipará con un pavimento de aglomerado para que sea fácil de transitar para vehículos de movilidad personal y bicicletas. En una segunda fase, conectará el conocido como Canal de los Presos, en el bajo Guadalquivir, con el polígono El Palmetillo, con 3 kilómetros.

A lo largo de los 9 kilómetros de recorrido el Carril Bici contará con un sistema de iluminación de tecnología. La iluminación también ofrecerá la posibilidad de regular su intensidad en función del uso y del horario. El Carril Bici de Alcalá lleva aparejada la plantación de 600 nuevos árboles y más de 2.000 arbustos, además de la instalación de red para abastecimiento de agua y riego en un proyecto que destaca por su sostenibilidad.

La alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha remarcado la importancia del Carril Bici de Alcalá "para la preservación del medio ambiente y por suponer un elemento de valor añadido para el anillo cultural que une el casco antiguo, el Castillo, el Monumento Natural, para ese referente y punto de atracción turística que cada vez más está siendo Alcalá".