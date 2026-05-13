Alcalá (Sevilla) califica de "exitosa" la colaboración pública-privada en los programas de formación para jóvenes

Clausura de los programas de empleo y formación para jóvenes organizados por la Fundación SSG en colaboración con el Consistorio alcalareño. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

La Fundación SSG, con acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, ha clausurado los cursos de formación en gestión de ocio de FP Dual con certificados de profesionalidad de la segunda convocatoria del Proyecto Armonía.

"Esta iniciativa es una muestra de la exitosa colaboración público-privada para la innovación educativa porque ofrece una oportunidad de empleo y formación de calidad en el ámbito educativo y sociocultural para los jóvenes, y contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los alcalareños, dado que las prácticas se realizan en instalaciones y espacios públicos de la ciudad dirigidas a la comunidad educativa".

Así lo ha explicado el delegado de Educación y Desarrollo Económico, Pablo Chain, que ha participado junto a la delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, de la clausura en las instalaciones del Polígono Cuchipanda. En una nota de prensa, el delegado ha argumentado que Alcalá de Guadaíra demuestra una vez más los beneficios de la colaboración público-privada, en esta ocasión en el ámbito socioeducativo, "por la que el Ayuntamiento apuesta en beneficio de la ciudadanía, y en este caso en concreto en apoyo a la FP Dual".

La Fundación SGG ha desarrollado durante todo el curso la formación teórico-práctica en diversos certificados de profesionalidad y formación complementaria, como 'Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil' y 'Dirección y Coordinación de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil' en los que han participado 15 jóvenes.

A través de ellos con la colaboración municipal se han desarrollado las prácticas dirigidas al alumnado de Alcalá en sus instalaciones, como la escuela de verano 2025 con cerca de 300 menores, y en instalaciones y espacios públicos de la ciudad con gymkanas, actividades medioambientales, culturales, literarias, deportivas, comunitarias y de inclusión social.

Este tipo de iniciativas fomentan el empleo juvenil, y ayudan a incrementar la profesionalización en actividades educativas y recreativas, además de potenciar la cohesión social a través de programas inclusivos. Este objetivo común es una de las metas del convenio de colaboración entre ambas entidades que busca implementar el diseño, desarrollo y ejecución conjunta de actividades, programas, y proyectos de interés general en los ámbitos social, educativo, formativo, sanitario y comunitario en beneficio de la ciudadanía.