Alcalá (Sevilla) celebra 50 aniversario de la Avenida San Mateo-Silos Zacatín con actividades en el Distrito municipal

Actividades conmemorativas en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este martes la puesta en marcha de actividades conmemorativas que incluyen convivencia vecinal, exposición de manualidades, mercadillo solidario, y tertulias y charlas para celebrar los 50 años de la Avenida San Mateo-Silos-Zacatín.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en el distrito municipal Silos-Zacatín, en el que se sitúa la sede de la entidad vecinal, se está desarrollando la programación conmemorativa. Entre ellas se encuentran desayunos vecinales, meriendas y exposición de los talleres del centro de costura, bolillos, croché o macramé, pintura y manualidades, además de un mercadillo solidario de productos artesanales en colaboración con la AECC de Alcalá y Prolaya.

Este miércoles 15 de abril el centro acogerá la tertulia 'La mujer en el mundo laboral' con la participación de las ponentes Marta Comesaña Casado, María Miñagorri, Eli González Gaena, Sara Rodríguez Jiménez y Virginia Tellado Gallero. El jueves 16 en el mismo horario se desarrollará la charla de psicología social a cargo de Ramón Ruiz y Agustín Hebrero.

Por último, el sábado 18 se realizará un homenaje a los socios fundadores. En este caso, el lugar elegido será el teatro Gutiérrez de Alba.

OBRAS EN LA CALLE JOSÉ PINELO

Por otro lado, el Consistorio ha anunciado el inicio de las las obras de reurbanización de la calle José Pinelo. El proyecto se configura con plataforma única, delimitando claramente las áreas destinadas a peatones y al tráfico rodado mediante el uso de diferentes pavimentos.

En cuanto al resto de la intervención contempla adecuar el estado actual de esta vía para que se ordene, desde un punto de vista eficaz, el tráfico que transita por ella, dándole prioridad al flujo peatonal frente al rodado.