Alcalá (Sevilla) celebra 'Ellas dan la nota' este sábado para visibilizar el papel de la mujer

El concierto 'Ellas dan la nota' celebrado este sábado, 14 de marzo, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha celebrado el pasado sábado el concierto 'Ellas dan la nota. Música por la Igualdad', dentro de la programación municipal con motivo del 8M, una iniciativa que "busca visibilizar el papel de la mujer en distintos ámbitos del desarrollo social, desde la historia y la ciencia hasta las artes y la música".

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el evento, organizado por la Delegación de Igualdad, ofreció un espectáculo musical y multimedia que comenzó con un DJ Session a las 19,00 horas y continuó a las 21,00 horas con las actuaciones en directo de artistas de distintos estilos musicales, incluyendo pop, rock, copla, flamenco y músicas de raíz.

En concreto, la jornada estuvo encabezada por la reconocida vocalista de Amistades Peligrosas y fundadora de la Plataforma de Mujeres Artistas Contra la Violencia de Género, Cristina del Valle, quien compartió escenario con Suilma Aali, Virginia Mos y Vicky Luna, entre otras destacadas intérpretes.

Por su parte, la delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, que estuvo presente en el evento junto al Teniente Alcalde, Jesús Mora y el delegado de Cultura, Christopher Rivas, destacó que este concierto no solo ofreció una velada de música y ocio, sino que también "reforzó la educación en valores, la visibilidad de las mujeres en la sociedad y la reivindicación de la igualdad de género a través del arte".

Castillo agradeció la participación del público y precisó que la programación de Igualdad con motivo del 8M continúa esta próxima semana con dos nuevas citas que avanzarán en el objetivo de "un mayor conocimiento y empatía hacia experiencias personales de mujeres con 'Las historias que inspiran: Voces y Testimonios'".

Este evento será el miércoles, 18 de marzo, a las 18,30 horas en el exterior del Centro de la Igualdad abierto a toda la población. Una jornada centrada en el testimonio y la experiencia vital de alcalareñas de distintos ámbitos y generaciones en la que se abrirá un diálogo con figuras que tienen historias inspiradoras, mujeres trabajadoras, referentes sociales, lideresas comunitarias o empresarias, y mujeres vinculadas a ámbitos tradicionalmente masculinizados, como los sectores deportivos o cofrades.

Por último, el jueves, 19 de marzo, a las 20,00 horas se podrá disfrutar nuevamente de la música con el espectáculo 'Sonido de Mujer' de la agrupación musical Siluetas AMNT Producciones en el teatro Gutiérrez de Alba. Será un recorrido atemporal y universal a través de canciones que expresan alegría, tristeza, temor, esperanza, sueños o amor. Las invitaciones, por motivo de aforo, se podrán recoger en el Centro de la Igualdad/Casa de la Cultura.

En suma, estas actividades se suman a otras como la multitudinaria Marcha por la Igualdad, Fiesta de la Familia por la Igualdad, la lectura del manifiesto, exposiciones de manualidades, talleres de desarrollo personal, la presentación del libro 'Rojo sangre' de historias de lucha femenina, o el coloquio 'Mujer y discapacidad' con la Mesa de las capacidades en Radio Guadaíra.