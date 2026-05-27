Alcalá (Sevilla) implementa un sistema de recogida de basuras con contenedores inteligentes y bonificaciones fiscales

Imagen de la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Isabel Jiménez, en la presentación de los nuevos camiones eléctricos de recogida de basuras - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha presentado este miércoles los dos nuevos vehículos compactadores eléctricos adquiridos por Aira Gestión Ambiental para la recogida separada de biorresiduos en la ciudad, junto a contenedores inteligentes, equipados con cerradura electrónica, que permitirá a los usuarios una bonifición del 15 por ciento de la tasa de basuras por su uso.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, los dos camiones, completamente eléctricos, han supuesto una inversión superior a 1,4 millones de euros y destacan por "su funcionamiento sin emisiones directas, su menor impacto acústico y la incorporación de tecnología avanzada" para mejorar la seguridad y la eficiencia del servicio.

En este sentido, la alcaldesa del municipio, Ana Isabel Jiménez, ha destacado durante la presentación de los nuevos vehículos que su incorporación supone "una de las mayores inversiones realizadas hasta la fecha por la empresa municipal en materia de recogida selectiva y transición ecológica".

Durante el acto, los conductores y responsables del servicio han mostrado las principales características de los nuevos vehículos, entre ellas una cabina de última generación, similar a la de los autobuses urbanos; sistemas integrados de cámaras y control; y mejoras ergonómicas y tecnológicas "destinadas a optimizar el trabajo diario de la plantilla".

Además, la incorporación de estos dos vehículos eléctricos permitirá reducir en torno a 70 toneladas anuales las emisiones de CO2, así como generar "un importante ahorro económico" en combustible y mantenimiento, lo que "contribuye a la descarbonización del servicio municipal de recogida de residuos", según ha destacado.

CONTENEDORES INTELIGENTES Y BONIFICACIONES

Junto a los nuevos camiones, el Consistorio ha presentado también los nuevos contenedores inteligentes, destinados a la recogida de residuos orgánicos, equipados con cerradura electrónica, identificación de usuario y sistema de pesaje.

Para facilitar su utilización, Aira Gestión Ambiental distribuirá tarjetas identificativas entre la ciudadanía, además de habilitar una aplicación móvil desde la que también podrán abrirse los contenedores y acceder al sistema de recogida separada de orgánica.

Asimismo, según ha explicado Jiménez, las ordenanzas de este año ya contemplan que, gracias a este sistema de identificación del usuario, "se bonifique la tasa de basura a aquellos ciudadanos que se adhieran a la campaña y utilicen este sistema", con una bonificación inicial del 15 por ciento en la tasa, "que podrá incrementarse progresivamente con el reciclaje de otras fracciones como vidrio y envases".

En esta línea, la alcaldesa ha subrayado que este nuevo modelo "premia el compromiso ambiental de la ciudadanía" y convierte el reciclaje en "una herramienta clave para reducir residuos, mejorar la sostenibilidad y contener el coste del servicio público".

Esta actuación ha supuesto una inversión adicional superior a los 423.000 euros y permitirá "mejorar la calidad de la separación de residuos, reducir impropios y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible".

La implantación del nuevo sistema de recogida de orgánica se realizará de forma progresiva en todo el municipio durante el próximo mes de junio, de manera que se adaptará a las características de cada zona de la ciudad.

El proyecto contempla la instalación de 250 contenedores de carga lateral y 80 contenedores de carga trasera con cerradura electrónica e identificación de usuario, lo que ampliará "de forma muy significativa" la red iniciada en 2024 en "barrios piloto" como Nueva Alcalá y Campo Alegre.

Para ello, el municipio contará con una "importante campaña de información y sensibilización ciudadana" bajo el lema 'Abre la Puerta al Orgánico', mediante puntos informativos, reparto de tarjetas, cubos domésticos y bolsas compostables, así como atención directa a vecinos y comercios.