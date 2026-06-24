Alcalá (Sevilla) incorpora más de 13.400 nuevas plantaciones de arbustos y árboles en campaña de reforestación 2025-2026

Labores desempeñadas en la campaña de reforestación 2025-2026 en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, ha realizado un balance "muy positivo" de nueva campaña de reforestación 2025-2026, que ha permitido incorporar este año un total de 13.470 nuevas unidades vegetales en distintos espacios de la ciudad. En concreto, se han plantado 1.546 árboles, 11.858 arbustos y 66 palmeras.

Tal y como ha emitido el Consistorio alcalareño en una nota, la responsable municipal de esta Delegación, Luisa Campos, ha destacado que "una vez más volvemos a demostrar que cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de hechos, de trabajo y de resultados. Seguimos dando pasos firmes en la defensa y la regeneración de nuestro patrimonio natural".

Al hilo, la delegada ha explicado que esta actuación se enmarca en el Plan de Reforestación Alcalá Más Verde 2024-2027, una estrategia municipal que persigue "incrementar el patrimonio verde de la ciudad, mejorar los espacios públicos y avanzar hacia un modelo urbano más saludable, resiliente y preparado para afrontar los retos ambientales del futuro".

Durante esta campaña se han plantado especies adaptadas al clima mediterráneo y de bajo consumo hídrico, entre las que destacan almeces, naranjos, cipreses, algarrobos, encinas y pinos piñoneros. Desde una perspectiva global, Campos ha señalado que las dos campañas desarrolladas desde 2024 han permitido superar "ampliamente" las previsiones iniciales del Plan de Reforestación Alcalá Más Verde. En total, ya se han realizado más de 24.000 nuevas plantaciones en la ciudad, distribuidas en 4.238 árboles, 19.782 arbustos y 74 palmeras.

Entre las actuaciones más destacadas por parte de la Administración local figura la desarrollada en la Ribera del Guadaíra, donde se han plantado más de 2.300 árboles, "contribuyendo a la recuperación ambiental y paisajística de uno de los principales espacios naturales del municipio".

"Esto significa que no solo estamos cumpliendo los compromisos adquiridos y que eran llegar con a 2027 con 5.000 nuevos árboles y 10.000 arbustos plantados, sino que estamos superando ampliamente las previsiones iniciales del Plan de Reforestación Alcalá Más Verde 2024-2027", ha subrayado la delegada.

Las actuaciones se han desarrollado en todos los distritos de la ciudad, reforzando parques, avenidas, plazas y otros espacios públicos, con el objetivo de "incrementar la masa vegetal y mejorar la calidad ambiental de los entornos urbanos".

Para concluir, Campos ha destacado que "este balance no habla solo de números, sino de un modelo de ciudad, una Alcalá que cuida su patrimonio natural, que piensa en las próximas generaciones y que transforma los compromisos en realidades".