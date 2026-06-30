Alcalá (Sevilla) incrementa la vigilancia y los tratamientos para controlar el 'virus del Nilo' durante la época estival

La delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, durante su explicación sobre el 'Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUDAIRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha remarcado este martes la continuación del contrato anual para la vigilancia y los tratamientos del virus del Nilo, en aras de incrementar su nivel de actuación durante los meses estivales.

Según ha explicado la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, en un comunicado remitido por el Consistorio, estas labores "se desarrollan de forma intensiva en zonas sensibles como humedales, márgenes del río Guadaíra, parques urbanos y áreas verdes, buscan reducir al máximo los focos de cría de mosquitos vectores y minimizar el riesgo para la población".

Campos ha indicado durante la presentación del Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores que "Alcalá de Guadaira desarrolla en la ciudad un importante número de actuaciones para proteger la salud pública y el bienestar de los vecinos destinadas a prevenir los riesgos para la salud pública".

La delegada ha señalado que las labores se están desarrollando de "forma intensiva" en zonas sensibles como humedales, márgenes del río Guadaíra, parques urbanos y áreas verdes.

El objetivo es "reducir al máximo los focos de cría de mosquitos vectores y minimizar el riesgo para la población", ha indicado Campos.

Tras una reunión con la empresa encargada de los tratamientos Campos ha informado de que "la incidencia de mosquitos en estas fechas es algo más baja que el año pasado".

Para ello, ha enfatizado que el plan de actuación en este año contempla "medidas preventivas conocidas por la ciudadanía" y ha recordado que la colaboración vecinal es "fundamental".

Asimismo, ha recordado que estos trabajos, "no son fruto de la improvisación ni de cuestiones sobrevenidas, sino que se realizan con planificación, gestión y responsabilidad", ha concluido durante su intervención.