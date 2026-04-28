Alcalá (Sevilla) presenta la Ruta de Blas Infante en sus Jornadas de Cultura Regionalista

El delegado municipal de Alcalá, en la presentación de las III Jornadas de Cultura Regionalista. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación municipal de Patrimonio, organiza la tercera edición de las 'Jornadas de Cultura Regionalista' entre los días 6 y 16 de mayo con una programación variada.

Entre conferencias, libros y citas musicales destacan dos propuestas: la primera asamblea en la ciudad con la adhesión de Alcalá a la Ruta de Blas Infante y la consiguiente visita guiada a esos puntos emblemáticos locales relacionados con la historia del padre de la patria andaluza, además del concierto 'La última noche de Rock andaluz', con los integrantes actuales de los grupos 'Triana' y 'Medina Azahara', como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

El delegado del Área de Identidad, donde se enmarca la delegación de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, ha presentado la edición de este año recordando que esta iniciativa "responde al compromiso con la historia e identidad para hacer justicia a las huellas del regionalismo en Alcalá, ampliamente conocidas en la arquitectura y patrimonio, pero también muy presentes en la cultura, en la música, la literatura y en hitos políticos del andalucismo".

Se trata de una cita que recoge, año tras año, "cada vez más seguidores por su interés para el pasado y el presente de Alcalá y sus señas de identidad, ya que combina historia, patrimonio, cultura, memoria y turismo". En este sentido, la significativa imagen de esta tercera edición es una recreación del cartel original e inédito de Rafael Luna cedido al Museo por su familia, para anunciar las actividades del 28 de Febrero de 1980, con la fachada del edificio regionalista de Talavera, hoy Casa de la Cultura.

Delante de esta imagen, "con gran simbolismo", Rivas ha presentado la programación de esta tercera edición del programa. Las jornadas comenzarán el 6 de mayo (20h) en el Auditorio Riberas del Guadaíra con la presentación del libro "que viene a ser la enciclopedia de los edificios regionalistas de la localidad: 'Juan Talavera Heredia en Alcalá de Guadaíra', de Rocío P. Sánchez Toscano.

Le seguirá el día siguiente, 7 de mayo, en el mismo escenario, la conferencia 'El himno de Andalucía, un testimonio hecho música', a cargo de José María Diéguez García, con la participación del Grupo de Cámara de la Banda de Alcalá de Guadaíra.

Una cita trascendental de esta edición será el 8 de mayo con la primera asamblea en Alcalá tras su adhesión a la Ruta de Blas Infante de Andalucía. Será también en el mismo Auditorio (13 horas) la presentación oficial, junto con otras localidades miembros de la 'Ruta de Blas Infante y el regionalismo andaluz'.

Precisamente, al día siguiente, se podrán conocer in situ esos "puntos claves" de la aportación alcalareña a este ámbito del patrimonio andaluz con las explicaciones de los hechos y lugares de la ciudad relacionados con la vida personal, profesional y política de Blas infante y sus colaboradores. Será el sábado, a partir de las 10,30 horas (información e inscripción previa gratuita en la Oficina de Turismo-Harinera del Guadaíra).

Esa misma tarde de sábado, a las 22,00 horas, se desarrollará el concierto 'La última noche del Rock andaluz', una cita especial al aire libre en la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra con los integrantes actuales de los míticos grupos andaluces 'Triana' y Medina Azahara', con entradas ya a la venta.

CONCIERTO NOCTURNO DE MÚSICA ANDALUZA

Las jornadas se clausurarán en el Castillo de Alcalá, el sábado 16 de mayo, con un concierto especial, esta vez de música popular andaluza, que hará un recorrido por composiciones históricas, como las sevillanas o pasodobles, incorporando temas más actuales del panorama musical andaluz.

Se ha denominado 'Alcalá EnClave de Música' y para ello se contará con las bandas alcalareñas de La Bondad y la Banda de Alcalá. Al respecto, Rivas ha esgrimido que el hecho de que las jornadas afronten su tercera edición se debe al "éxito" de público y "la buena acogida" que tienen, "centrando la atención en un elemento identitario que nos permite conocer un poco mejor nuestro patrimonio histórico, cultural y social".