El alcalde felicita al Cajasol Sevilla BM por ascender a la Liga Asobal tras imponerse al BM Alcobendas

Celebración de la victoria y el ascenso en la que ha participado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Cajasol Sevilla BM Proin ha ascendido a la Liga Asobal, la máxima categoría del balonmano español tras imponerse por 29 a 21 al equipo madriñeño del BM Alcobendas en el Pabellón Municipal de Amate, la que se ha convertido en su sede permanente en la ciudad de Sevilla.

Un ascenso histórico que se ha producido en Sevilla a falta de una jornada para finalizar la liga y que ha vivido en directo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha felicitado al club "por haber hecho realidad un sueño que llevaban muchos años anhelando los aficionados al balonmano de nuestra ciudad, contar con un equipo sevillano en una de las mejores ligas del mundo".

"Es un orgullo para Sevilla contar con un club como el Cajasol Sevilla BM Proin, un equipo que es ejemplo de que cuando se hacen bien las cosas dan su fruto", ha añadido el alcalde en una nota de prensa remitida a los medios.

En ese sentido, el alcalde ha explicado, que "el Proin es una gran familia que cuenta con una excelente dirección con su presidente al frente, Juan Ramón Jordán, su director deportivo, Juan Andreu, su entrenador del primer equipo, Víctor Montesinos, y unos magníficos jugadores, un gran cuerpo técnico y trabajadores que han hecho posible este sueño".