El alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla) anuncia una "modernización" de servicios como jardinería y acerado

Servicio de jardinería en Mairena (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Antonio Conde, ha anunciado una "modernización inminente" de distintos servicios esenciales del municipio, especialmente los relacionados con la jardinería y el acerado.

Según una nota emitida por el Consistorio, el regidor ha vinculado esta renovación al proceso de actualización de servicios públicos iniciado por el Ayuntamiento en 2023, tras la modernización del servicio de limpieza.

Conde ha defendido la necesidad de "afrontar los problemas cotidianos del municipio desde la autoexigencia" y ha reconocido que todavía existen servicios municipales que "no ofrecen la respuesta que merece la ciudadanía". "Es verdad que estamos mejorando la limpieza, y solucionando así lo que siempre ha sido el principal problema de Mairena pero desde la autoexigencia no puedo estar satisfecho", ha afirmado.

El alcalde también ha asegurado que el Gobierno municipal prioriza los servicios básicos frente a otros proyectos. Asimismo, el primer edil ha reconocido de forma expresa la situación actual de algunos servicios municipales. "Hablo de la jardinería o el acerado y que, y seré claro, están mal. Son servicios que se están quedando pequeños", ha apostillado. Por último, el primer edil ha defendido que esta renovación supondrá un "cambio importante" para el municipio y para la vida diaria de los vecinos.