El alcalde de Sevilla destaca a la ciudad como una "capital de talento" en el Día del Patrón San Fernando

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la entrega de los honores y distinciones de la ciudad de Sevilla por el Día de San Fernando. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha felicitado este sábado a los sevillanos por el Día del Patrón San Fernando, además de destacar a la ciudad hispalense como "capital del talento" en diferentes ámbitos sociales, culturales y económicos, en el marco de la celebración de la Gala de Entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad de Sevilla 2026.

En declaraciones a los medios, Sanz ha explicado que el Ayuntamiento de Sevilla dedica el Día de San Fernando a una serie de reconocimientos, concretamente dos hijos predilectos y 30 medallas más, "para reconocer el mucho talento y la excelencia que hay en la ciudad".

"La excelencia en lo profesional, en una trayectoria, en la cultura, en el deporte, en la labor social que ejercen muchas entidades, en lo profesional, en lo empresarial, en excelencia y talento. Eso es lo que hacemos aquí en este acto en Fibes, eso es lo que la ciudad de Sevilla les reconoce", ha subrayado.

Asimismo, el primer edil ha destacado a Sevilla no solo como capital turística, sino como "también una capital económica, empresarial, a lo espacial, industrial y una capital del talento gracias a esas cinco universidades y más de 80.000 alumnos que nos convierten en esa capital del talento del sur de España".

En este contexto, el alcalde también ha querido dar a enhorabuena a los premiados por su galardón, afirmando que desde el Consistorio hispalense están "orgullosos de ellos, orgullosos de su trayectoria, de que pasen en nombre de Sevilla por muchos rincones del mundo y orgullosos de que formen ya parte de la historia de la ciudad".