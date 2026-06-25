El alcalde de Sevilla felicita al Club Atlético Central por su "historia" de cinco ascensos en ocho años

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la recepción al Club Atlético Central en el Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en el Ayuntamiento al Club Atlético Central, al que ha felicitado por su trayectoria deportiva, marcada por cinco ascensos en sus ocho años de historia, una "hazaña que nos hace sentir orgullosos porque han demostrado que, con esfuerzo y convicción, no hay meta imposible".

El Club Atlético Central, fundado en 2018 por Jaime Soto y Alberto Herrera, ha alcanzado esta temporada la Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español, a lo que se suma el ascenso de su filial a Segunda Andaluza, según ha detallado el Consistorio en una nota.

En la recepción, en la que han estado el presidente del club, Jaime Soto, miembros de la directiva, cuerpo técnico, entrenador del primer equipo, Marcos Contreras, y jugadores del primer equipo y resto categorías, el alcalde ha señalado que "el éxito deportivo del Club Atlético Central se debe a los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva, un ejemplo para muchos jóvenes sevillanos".

Así, el primer edil ha señalado que el equipo ha hecho "historia", aunque "lo más importante es que habéis demostrado que en Sevilla todavía hay espacio para los sueños". "Lo que habéis conseguido", ha añadido el alcalde, "va mucho más allá de un ascenso. Habéis demostrado que el trabajo, la ilusión y los valores pueden convertir un sueño en una realidad".

"En una ciudad de enorme tradición futbolística, habéis abierto vuestro propio camino", ha destacado Sanz, para recalcar que "Sevilla ya no entiende el fútbol solo desde la historia, sino también desde el futuro que vosotros representáis".

OCHO AÑOS DE HISTORIA

El Club Atlético Central, fundado en 2018, ha firmado en apenas siete años una trayectoria de crecimiento sostenido que se ha traducido en cinco ascensos, el último de ellos a Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

Nacido con la vocación de unir, formar y crecer desde la base, el club cuenta actualmente con 600 socios, más de 250 niños y jóvenes en su cantera y un equipo filial que también ha logrado el ascenso esta temporada.

Tras este recorrido, la entidad afronta ahora un nuevo reto: consolidarse en Segunda RFEF y continuar su proceso de crecimiento deportivo e institucional.