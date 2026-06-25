El alcalde de Sevilla recibe al nuevo director del aeropuerto, Miguel Palomares, y agradece la labor de su antecesor

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, saluda al nuevo director del aeropuerto, Miguel Palomares, en el Ayuntamiento, en presencia de su antecesor, Sergio Millanes - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido este miércoles, 25 de junio, un encuentro en el Ayuntamiento con el nuevo director del aeropuerto, Miguel Palomares, y con el director saliente, Sergio Millanes, con motivo del relevo al frente de esta infraestructura estratégica para la ciudad.

Palomares, que hasta ahora desempeñaba esta responsabilidad en el aeropuerto de Melilla, asumirá oficialmente la dirección del aeropuerto sevillano el próximo 1 de julio, remarca el Consistorio en un comunicado.

Durante la reunión, Sanz ha trasladado a Palomares la plena disposición del Ayuntamiento para continuar trabajando de manera coordinada con Aena y con el conjunto de agentes implicados en el desarrollo de la conectividad aérea de la ciudad.

"El aeropuerto de Sevilla es una pieza fundamental para el crecimiento económico, turístico y empresarial de nuestra ciudad, por lo que seguiremos colaborando estrechamente para atraer nuevas conexiones aéreas directas que mejoren la movilidad de los sevillanos y refuercen la competitividad de Sevilla como destino internacional", ha señalado el alcalde.

Asimismo, Sanz ha querido agradecer expresamente la labor desempeñada por su antecesor durante los últimos años al frente del aeropuerto. "Sergio Millanes ha realizado un magnífico trabajo que ha contribuido de forma decisiva al avance y modernización de una infraestructura clave para Sevilla. Bajo su dirección, el aeropuerto ha experimentado una evolución muy importante, consolidando su crecimiento y ampliando las oportunidades de conexión de nuestra ciudad con numerosos destinos nacionales e internacionales", ha destacado.

El alcalde ha subrayado que el Ayuntamiento seguirá impulsando una estrategia conjunta con el aeropuerto para favorecer la apertura de nuevas rutas y fortalecer las ya existentes, con el objetivo de continuar posicionando a Sevilla como uno de los principales polos turísticos, económicos y de inversión del sur de Europa. "Nuestra meta es que Sevilla siga ganando conectividad, oportunidades y capacidad de atracción, y para ello la colaboración institucional será fundamental", ha concluido el regidor.