El Alcázar de Sevilla acoge el desfile 'Carolus' por el V Centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal

Desfile nupcial 'Carolus' con motivo del V Centenario de la boda del Emperador Carlos V con Isabel de Portugal. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este martes en el Real Alcázar al desfile nupcial 'Carolus', una propuesta cultural que fusiona moda, patrimonio y música en directo con motivo del V Centenario de la boda del Emperador Carlos V con Isabel de Portugal.

El espectáculo, que ha tenido lugar en el Patio de la Montería, ha contado con la participación de jóvenes diseñadores del Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Sevilla (ESSDM), que han presentado sus creaciones inspiradas en la estética nupcial y en esta efeméride histórica, según ha explicado en un comunicado el Consistorio.

En el desfile han participado los diseñadores Javier Requena López, Marina Martín García, Raquel y Susana Ramos, María Dolores Alonso Zamora, Eva Calle Anguita, Auxiliadora Castellano Sánchez, María Jesús Díaz Sierra, Carmen García Pazos, Lidia Gómez Ortega, Beatriz Gordón Vera, Carmen Pilar Martínez Lozano, Romina Ojeda Pinto, Gonzalo Ayllón, Alba Marín Amigo, Alba Carmona, Antonio Jesús Piñero González, Ana Castells, Ángel Zapata, Raquel Aguilar, Elena Hormigo, Carmen Marco Ramírez y Alicia Torres Galán, Ana Salgado, Ainhoa Tamayo y Lucía Verd.

La dimensión musical de la pasarela ha corrido a cargo del Coro Ars Vivendi, bajo la dirección de Antonio J. Sierra, que ha interpretado un repertorio de piezas sacras y profanas del Renacimiento acompañado por instrumentos de época, como 'Mille Regretz', de Josquin des Prez (conocida como 'La canción del emperador'); 'Baile del Gran Duque', de Antonio Martín y Coll; 'Exultate Deo', de Giovanni Pierluigi da Palestrina; 'Follia', de Antonio Martín y Coll; 'Ay, linda amiga'; 'Dindirindin', del Cancionero de Palacio; 'Quiero dormir y no puedo', de Juan Vásquez; 'Más vale trocar', de Juan del Encina, y 'Recercada segunda', de Diego Ortiz.

En este sentido, el alcalde ha destacado que "Carolus es un magnífico ejemplo de cómo Sevilla sabe mirar a su historia desde la creatividad y el talento contemporáneo". "El Real Alcázar vuelve a demostrar que es mucho más que un monumento excepcional: es un espacio vivo, abierto a la cultura, a la formación de los jóvenes creadores y a la colaboración con entidades que contribuyen a proyectar la imagen de Sevilla en el mundo", ha señalado.

Carolus se integra en la programación conmemorativa del Real Alcázar en torno al V Centenario de la Boda del Emperador y servirá además como antesala del calendario de actividades de moda en Sevilla, en el marco de la XXV edición de la Semana Internacional de la Moda de Andalucía (SIMA 41).