El Alcázar de Sevilla culmina la rehabilitación integral de la histórica Casa del Inglés

Vista exterior de la histórica Casa del Inglés, dentro del recinto monumental del Real Alcázar - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de Sevilla ha finalizado las obras de rehabilitación integral de la histórica Casa del Inglés, ubicada en la esquina noroeste de los jardines del monumento, culminando así una actuación que ha permitido recuperar este singular inmueble para su uso como taller y almacén de herramientas de las áreas de mantenimiento y jardinería.

La intervención se enmarca en la estrategia de conservación, mejora y modernización de las instalaciones del Real Alcázar impulsada y dirigida por la directora gerente del monumento, Ana Jáuregui, con el objetivo de compatibilizar la preservación del patrimonio histórico con las necesidades actuales de gestión y funcionamiento de uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad, explica el Consistorio en una nota de prensa.

Las obras adjudicadas a la empresa Elecnor han alcanzado una inversión total de 281.888 euros. Los trabajos han permitido actuar sobre la totalidad del edificio y sus patios interiores, resolviendo importantes deficiencias derivadas de años de falta de mantenimiento. Entre las principales actuaciones ejecutadas destacan la reconstrucción del forjado y la azotea del torreón de la escalera, la limpieza y conservación de las fábricas de ladrillo visto, la renovación completa de las instalaciones, la mejora de la cubierta, así como la adecuación de los aseos y de los revestimientos interiores.

En este sentido, el delegado de Hacienda y vicepresidente del Patronato del Real Alcázar, Juan Bueno, ha destacado que "la finalización de estas obras supone una mejora muy importante tanto para la conservación de nuestro patrimonio como para el día a día de los profesionales que trabajan en el Real Alcázar".

"Con esta actuación no solo recuperamos un edificio histórico de gran valor, sino que garantizamos que los trabajadores dispongan de unas instalaciones seguras, funcionales y dignas para desarrollar su labor diaria en las mejores condiciones", ha señalado el edil de Hacienda.

Asimismo, Bueno ha subrayado que la Casa del Inglés presentaba un estado "muy deteriorado" que hacía imprescindible una intervención integral. "Hoy podemos decir que hemos recuperado un espacio fundamental para el funcionamiento del monumento y lo hemos hecho respetando plenamente sus valores patrimoniales".

De igual manera, Juan Bueno ha añadido que "esta rehabilitación refleja el compromiso del Gobierno municipal con la conservación del patrimonio histórico de Sevilla y con la mejora continua de las infraestructuras y servicios que hacen posible la correcta gestión del Real Alcázar".

La actuación desarrollada constituye una nueva muestra del trabajo que viene realizando el Patronato del Real Alcázar para preservar y poner en valor su patrimonio construido, al tiempo que mejora las condiciones de trabajo de los equipos encargados del mantenimiento y cuidado diario de este conjunto monumental, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, concluye la nota de prensa.