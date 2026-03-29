Una ambulancia atraviesa la avenida de la Constitución durante el tránsito de las cofradías en Sevilla

Secuencia de la ambulancia del 061 por la avenida de la Constitución esquina con calle Alemanes. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una ambulancia ha atravesado aproximadamente a las 21,00 horas de la jornada del Domingo de Ramos la avenida de la Constitución de Sevilla durante el paso de la Hermandad de San Roque.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes presentes en el momento del suceso y la Policía Nacional, que ha asegurado que el incidente se habría producido al acceder el vehículo a la Carrera Oficial a la altura de la capital andaluza.

Por el momento no han transcendido las causas que han llevado a las dotaciones del 061 a atravesar este punto de forma inédita.