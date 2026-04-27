La ampliación definitiva de la Feria de Sevilla se traslada al 2028: "Es imposible que esté culminada en 2027"

Imágenes del montaje de la Feria de Abril de Sevilla. Imagen de archivo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este lunes que la ampliación definitiva de la Feria de Abril se dará, finalmente, en el año 2028, al considerar "imposible" que las obras estén terminadas para la edición de 2027.

"Para 2027 no estará culminada toda la fase de ampliación, es imposible. No sabemos todavía hasta cuántas casetas podríamos llegar a tener en 2027. En 2028 sí estaría culminada esa ampliación", ha destacado el regidor durante una rueda de prensa en la que ha ofrecido en la Casa Consistorial un balance de la Feria de Sevilla 2026. Todo ello, dado que aún se desconoce el número de casetas que podrían llegar a instalarse en el próximo año por el avance parcial de los trabajos.

De hecho, ha asegurado que la cuestión más "compleja" reside en estudiar la compatibilidad entre esta obra de ampliación y el montaje de la Feria de Abril 2027. "Eso es lo que se está en estos momentos estudiando y organizando", ha apostillado.

En palabras del edil, la reforma será "la más importante" desde el traslado de la feria al barrio sevillano de Los Remedios, dado que conllevará un "número récord" de casetas en el recinto ferial, concretamente hasta 220 nuevas casetas.

El proyecto actualmente se encuentra en fase de intervención. Tras recibir el visto bueno, será sometido a la licitación del mismo y, tras su adjudicación, darán comienzo las obras. Así las cosas, el proyecto será presentado a los medios y a la ciudadanía con "más detalle y detenimiento".

El mismo será, además, presentado próximamente al resto de grupos. Los portavoces de los mismos, según ha detallado Sanz, serán convocados esta semana. "Entendemos que este proyecto tiene que ser un proyecto de todos, de todos los sevillanos. Un proyecto de ciudad en el que tienen que participar, y que tienen que conocer, el resto de grupos de la oposición", ha incidido.