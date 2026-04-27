El Ayuntamiento de Sevilla estudiará personarse en el caso de la atracción de Feria accidentada que causó cuatro heridos

Sanitarios atienden a los heridos tras el accidente en una atracción, conocida como 'tirachinas', de la calle del Infierno. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla estudiará personarse en el caso de la atracción de la Feria de Abril accidentada, que causó cuatro heridos, a la espera de los resultados del informe que técnicos del Servicio de Urbanismo se hallan redactando. Asimismo, se está pendiente de conocer el dictamen de la investigación judicial y policial al respecto. "Podía haber sido una auténtica tragedia".

Así lo ha asegurado el alcalde, José Luis Sanz, en declaraciones a los medios durante la rueda de prensa de balance de esta edición de la Feria de Abril. En este sentido, cuatro personas resultaron heridas de carácter leve en un accidente ocurrido durante el funcionamiento de la atracción 'Steel Max' --más conocido tirachinas--, en la calle del Infierno del Real de la Feria.

"No fue solo esa bola cayendo, sino el cable y lo que se podía haber llevado por delante", de modo que "estamos a la espera de esa investigación y de la inspección municipal", ha añadido Sanz. El alcalde ha remarcado, en lo que a las medidas de seguridad de las atracciones se refiere, que hay revisiones previas y una declaración responsable. "Deben presentar un certificado de Industria de la Junta de Andalucía más la declaración responsable", ha abundado.

Según informaba Emergencias Sevilla del Ayuntamiento de Sevilla, a través de sus redes sociales, el suceso tenía lugar en torno a las 20,20 horas de este sábado. Los heridos eran atendidos en el lugar del accidente y, posteriormente, dos de los afectados --los que viajaban en el interior de la atracción-- eran trasladados a un centro sanitario.

Los bomberos procedían al precinto de la atracción, mientras que la zona quedaba acotada tras la intervención de los equipos de emergencias, junto a Protección Civil. La Policía Local inspeccionaba la documentación correspondiente y la intervención era coordinada entre los distintos servicios.