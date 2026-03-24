La app Sevilla estrena funciones para poder seguir las cofradías en tiempo real y saber la afluencia de público

App Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado que desde este martes, la App Sevilla, disponible para dispositivos móviles y tabletas, incorpora nuevas funcionalidades de cara a Semana Santa que comienza este domingo 29 de marzo.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección se podrá seguir minuto a minuto la posición de las cofradías gracias a un mapa de seguimiento con GPS, donde indicará la posición de la cruz de guía y de cada paso.

Asimismo, la ciudadanía también podrá planificar cada día y consultar un mapa con los recorridos y horarios orientativos de las cofradías.

Una de las herramientas más destacadas será el semáforo de densidad de público, que permitirá conocer en tiempo real la afluencia de público en las calles durante la Semana Santa, gracias a los sensores instalados en 40 puntos de la ciudad.

Además, la aplicación abre la puerta a la exposición Fotógrafos de la Semana Santa, y ofrece información actualizada sobre el tráfico y la ocupación de los parkings, además de acceso directo a información sobre Tussam, Lipasam o el dispositivo sanitario.