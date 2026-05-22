Aprobada en Sevilla la primera convocatoria del 'Cheque Bebé', con una dotación de más de un millón de euros

Archivo - Imagen de un recién nacido. - ARCHIVO

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la primera convocatoria del Cheque Bebé con una dotación de 1,7 millones de euros, una medida que podrán solicitar, en esta primera edición, las familias con niños nacidos o adoptados entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la ayuda económica será de hasta 600 euros por cada menor nacido o adoptado en el periodo indicado y todas las solicitudes que cumplan los requisitos serán atendidas, ajustando de forma proporcional la cantidad total.

El solicitante, que habrá de ser uno de los progenitores o adoptantes, deberá estar empadronado en Sevilla capital desde antes del 1 de enero de 2021 y convivir en el mismo domicilio que el menor. Deberá ser, además, español o extranjero con residencia legal en España ininterrumpida desde el 1 de enero de 2021.

El nacimiento o adopción del menor deber ocurrido entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026, y en adopciones el menor debe tener máximo 4 años. Es obligatorio estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sevilla. Para solicitarlas habrá un plazo de 30 días desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.