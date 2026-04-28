Arranca en Mairena (Sevilla) la campaña preventiva de desinsectación del alcantarillado frente a los meses de calor

Trabajos en el alcantarillado de Mairena (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha anunciado la puesta en marcha de la campaña preventiva de desinsectación del alcantarillado de cara al verano, un trabajo que se realiza cada año con el objetivo de que los barrios lleguen "en las mejores condiciones" a los meses de calor.

Según ha informado el Consistorio en una nota, para ello, los técnicos municipales han dividido el municipio en nueve sectores, en los que los trabajos avanzarán progresivamente.

Esta semana se actuará en Monte alto, Cavaleri y Circuito 2 de Ciudad Expo y Lepanto, zonas que constituyen el primer sector. El servicio municipal dedica un mínimo de dos días a cada uno de los sectores, según ha detallado el Gobierno local, aunque el tiempo total de duración de los tratamientos puede depender de diversos factores como el meteorológico.

"Después del tratamiento es posible ver cucarachas en la vía pública como consecuencia del desalojo de estas de la red de saneamiento, pero son ejemplares tratados que no representan ningún riesgo", han detallado en la referida nota los profesionales del servicio.

De esta forma, se repetirá este procedimiento a principios de verano, en lo que es la segunda fase de la campaña. Además, este año, y como novedad, incluye una tercera fase en otoño para hacer más eficaces las prestaciones de este servicio para la ciudadanía. De manera extraordinaria, el consistorio mantiene un servicio abierto que atenderá las solicitudes de incidencia respecto a los insectos en el alcantarillado .