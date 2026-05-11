Arranca la venta de entradas para los dos primeros conciertos del ciclo 'EnClave de Música' de Alcalá (Sevilla)

Imagen de archivo. Presentación del ciclo 'Alcalá EnClave de Música'. - ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha puesto en marcha el ciclo musical 'Alcalá EnClave de Música', que unirá por primera vez a las dos formaciones musicales de la ciudad, la Banda de Música de Alcalá y la Agrupación Musical Cristo de la Bondad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las entradas para los conciertos del día 16 de mayo y del 2 de octubre están disponibles en la web de entradas del Ayuntamiento. Los conciertos harán un "amplio recorrido" por los diferentes estilos musicales.

Esta iniciativa cultural, de la Delegación de Cultura, pretende "acercar la música a toda la ciudadanía por diferentes espacios de la ciudad, ofreciendo un repertorio variado y de calidad con diferentes piezas y estilos", tal y como ha explicado el delegado municipal del ramo, Christopher Rivas.

La programación comenzará con un "gran concierto" conjunto entre estas dos formaciones el próximo 16 de mayo a las 21,00 horas en el patio de los Silos del Castillo de Alcalá, donde ofrecerán un repertorio de música con raíces andaluzas, sevillanas, rumbas y pasodobles, hasta llegar al pop. Este primero de los conciertos "servirá para poner de relevancia el talento de la dos formaciones alcalareñas, disfrutando de la música, del patrimonio y de la identidad de Alcalá en el mejor sitio posible".

Asimismo, el 2 de octubre a las 21,00 horas, en el mismo enclave, se podrá disfrutar de un nuevo concierto conjunto, pero con un repertorio basado en el cine y las bandas sonoras.

La última de las citas conjuntas será el 6 de marzo del próximo año 2027, en el Auditorio Riberas del Guadaíra, con un Concierto de Música Procesional a las puertas de la cuaresma.

SAN MIGUEL, SAN AGUSTÍN Y LOS PARQUES DE ALCALÁ

En cuanto a los conciertos que ofrecerá la Banda de Música de Alcalá serán el día 9 de octubre a las 2100 horas en el Quiosco de la música del Parque de Oromana, con un concierto de Cámara y el día 12 de diciembre, en el Parque Centro, donde actuará la Guadaíra 'Big Band'.

Por su parte, la Agrupación Santísimo Cristo de la Bondad comenzará sus actuaciones en solitario el 20 de noviembre a las 20,00 horas en la Iglesia de San Agustín, bajo el título 'Bondad: Candlelight'. Además, el 20 de febrero de 2027 a las 20,00 horas el Centro de San Miguel, acogerá 'Bondad desde el piano'.