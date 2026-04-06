Artillería en Sevilla acoge el espectáculo 'Na se ha perdió' del artista Pérez-Vera los días 9 y 11 de abril

Imagen del espectáculo 'Na se ha perdió' que se representa en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha presentado el espectáculo 'Na se ha perdío', del artista Pérez-Vera, que se celebrará los días 9 y 11 de abril de 2026 a las 21,30 horas en la Real Fábrica de Artillería.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la propuesta escénica se plantea como una antología de las sevillanas de su casa, un recorrido por un repertorio familiar estrechamente ligado a la historia del género que el artista lleva al directo desde una perspectiva actual.

El concierto reúne principalmente composiciones de su tío, Feliciano Pérez-Vera, uno de los autores más destacados de la sevillana, junto a obras de su padre, Juan Rafael Pérez-Vera, y aportaciones propias, configurando un homenaje que conecta tradición y presente.

Con predominio de la temática rociera, sin dejar de lado sevillanas de carácter romántico y costumbrista, el espectáculo traslada al escenario la atmósfera en la que nace esta música. Para ello, recrea el patio de la casa familiar en la aldea del Rocío durante la romería, generando una experiencia escénica que acerca al público a los orígenes y al contexto emocional del género.

La propuesta se completa con un elenco de músicos vinculados al entorno artístico del cantante, en una formación que respeta la esencia de la sevillana en su forma más natural, combinando guitarras, piano, coros, palmas y percusión tradicional.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que 'Na se ha perdío' es "un ejemplo de cómo la tradición puede dialogar con el presente desde el respeto y la creatividad".

"Este espectáculo recupera un legado musical de las sevillanas, profundamente ligado a nuestra identidad, y lo proyecta hacia nuevas generaciones, consolidando a Sevilla como una ciudad de cultura viva", ha asegurado.