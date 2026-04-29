Asignado a la Unidad Aceleradora de Proyectos el desarrollo de viviendas en Villanueva del Pítamo (Sevilla)

Bloque de pisos en construcción, como imagen de recurso. - EUROPA PRESS

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado razón de la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de la iniciativa residencial en Villanueva del Pítamo, en la zona de expansión sur de Sevilla. Este proyecto residencial contempla la construcción de 9.910 viviendas, con una reserva de 42% de carácter protegido.

Su incorporación a la UAP supondrá una agilización a su tramitación administrativa, ya que acompañará y asesorará a la entidad promotora hasta la puesta en marcha del proyecto. Al respecto, la Ley de Vivienda de Andalucía contempla en su artículo 25 la inclusión en la UAP de determinadas iniciativas residenciales para acelerar y agilizar su tramitación.

Para ello, los proyectos deben contar con al menos 250 viviendas protegidas o proyectos de más de 500 viviendas con una reserva importante de suelo para vivienda protegida y la obligación de iniciar la construcción del 50% en un plazo inferior a cinco años. En este sentido, el proyecto residencial Villanueva del Pítamo cumple estos requisitos, ya que es un proyecto donde se prevé la construcción de 9.910 viviendas, de las cuales 4.199 serán viviendas protegidas, dentro de una superficie de 2.064.722 metros cuadrados.

Además, se incluye una reserva de suelo para actividades productivas y de servicios (103.305 m2 de servicios avanzados para innovación y transferencia tecnológica, 89.352 m2 de servicios de uso terciario y 4.992 m2 para equipamientos privados). Igualmente, se incluye una gran infraestructura verde con una superficie de 421.369 m2 que asegura la continuidad del Parque de Guadaíra.

La actuación en Villanueva del Pítamo cuenta con el planteamiento inicialmente aprobado e informes sectoriales en tramitación avanzada. Desde el punto de vista económico social, dada la envergadura del proyecto, se ha estimado oportuno para asegurar su viabilidad asignar a la UAP la parte que conlleva el compromiso de iniciar, al menos, la construcción de 250 viviendas protegidas en cinco años.

Un compromiso que se circunscribe a la primera fase del proyecto, con la construcción de las primeras 1.764 viviendas (623 de ellas protegidas), que servirá de punto de partida para el desarrollo e implantación de los usos del ámbito completo.

En relación con la inversión prevista para esta primera fase, la Junta de Compensación encargada de su construcción prevé que las obras de urbanización y la edificación de las viviendas generen 1.488 puestos de trabajo directos y otros 62 empleos en fase de explotación, sin contar que la actuación tendrá previsiblemente un efecto dinamizador sobre la economía local y comarcal.

La incorporación del proyecto residencial de Villanueva del Pítamo a la UAP implica reducir los tiempos de espera para su desarrollo, al considerarlo un proyecto estratégico.

Para lograr este objetivo se lleva a cabo un estudio pormenorizado del proyecto, de la normativa aplicable, de todas las autorizaciones o permisos que necesitaría para su puesta en marcha y de los organismos implicados en la tramitación. Con todos los datos, se elabora un exhaustivo cronograma consensuado con la entidad promotora y se afana en su cumplimiento.