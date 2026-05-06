El Ateneo de Sevilla plasma en imágenes el primer centenario de la Generación del 27 con su cartel y el logotipo

Presentación en el mismo acto del cartel y el logotipo del centenario de la Generación del 27, dentro de los actos que el Ateneo ha programado para conmemorar la efemérides. - ATENEO DE SEVILLA

SEVILLA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Sevilla ha presentado el cartel conmemorativo del primer centenario de la Generación del 27, obra del pintor Luis Rizo, vocal presidente de la Sección de Bellas Artes de la Docta Casa, así como el logotipo oficial de la efemérides, diseñado por la artista Teresa de Guzmán.

El presidente del Ateneo, Emilio Boja, que ha presidido el acto, ha destacado la importancia de esta conmemoración "para la vida cultural de la ciudad y para la propia historia de la institución ateneísta".

La obra ha sido realizada mediante técnica mixta, combinando una primera fase en acrílico para los colores del fondo con un posterior desarrollo al óleo, según el autor del cartel. Está inspirada en la fotografía del histórico encuentro de la Generación del 27 --que se encuentra en el patio central de la Docta Casa, con presencia de dos relevantes poetas andaluzas como María Zambrano y Concha Méndez, pertenecientes a las 'sin sombrero'--.

Por su parte, el logotipo diseñado por la ilustradora Teresa de Guzmán, "recoge tres alusiones vinculadas a la identidad del Ateneo: la figura de la diosa Palas Atenea, diosa de la sabiduría, quien da nombre a esta institución; el sol naciente, como representación del "nuevo amanecer" que supuso la Generación del 27 en las letras hispanas; y el mar, "como la inmensidad de la dimensión cultural que abarcaron los integrantes de esta generación". Todo ello se sustenta bajo el uso de los colores institucionales del Ateneo de Sevilla.

La presentación del cartel supone el punto de partida de la programación conmemorativa del centenario de la Generación del 27, así como la puesta en valor de su legado histórico.