Autismo y Feria de Sevilla 2026: medidas de prevención, tramos 'sin ruido' y recomendaciones frente al 'caos'

Varias personas pasean por el Real en la Feria de Abril. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de la asociación Autismo Sevilla, Marcos Zamora, ha asegurado que la Feria de Abril, como cualquier otro evento multitudinario, puede llegar a ser para las personas con Transtorno del Espectro Autista (TEA) una situación "estresante" y algo "desconcertante" debido al elevado número de estímulos, "desestructura", "eventos caóticos" en la celebración y aglomeraciones, por lo que ha realizado algunas recomendaciones en este sentido, como planificar el recorrido que se llevará a cabo o evitar las horas de mayor concentración de público.

"Hay mucha desestructura, mucho ruido y mucha gente desplazándose de un sitio a otro. Entonces, para las personas con autismo que enfrentan esta situación, suele ser un evento muy abrumador, tiene mucho de social, muchas interacciones", ha indicado en una entrevista a Europa Press el titular.

De hecho, ha asegurado que para los mismos es un "reto" acudir a este tipo de eventos, aunque esto "no significa que no les guste". "Las personas con autismo tienen dificultades para procesar la información sensorial, sonidos y luces, por ejemplo. En un contexto como la Feria, con ambientes de ruido intenso, algunas personas pueden sentirse incómodas. Por eso, aunque valoramos los avances institucionales que se han producido en los últimos años, siempre hay algunas mejoras que se pueden llevar a cabo", ha indicado.

NIÑOS CON TEA EN LA FERIA

Si los adultos enfrentan diversos obstáculos al acudir a la celebración, para los más pequeños esta cita resulta aún más complicada, en muchas ocasiones. "Los adultos con TEA, crecen y desarrollan estrategias para enfrentarse a este tipo de situaciones, pero los niños y niñas con autismo aún no han podido encontrar sus propios cauces", ha incidido Zamora.

Por ello, aquellas familias que acudan con menores a la Feria de Abril podrán paliar los efectos de los numerosos estímulos con algunas medidas, como evitar los tramos horarios conflictivos o la planificación del recorrido.

"Hay algunas cosas a nivel individual que podemos hacer si acudimos a la feria con niños o personas adultas con autismo, como identificar aquellos espacios más conflictivos para poder evitarlos, tener claro qué plan vamos a llevar a cabo, intentar ir a la Feria en las horas en las que podamos prever que habrá menos aglomeraciones o, incluso, llevar con nosotros inhibidores de sonido", ha expresado.

FERIA SIN RUIDO

Cabe mencionar que el Ayuntamiento de Sevilla ha llevado a cabo en los últimos años algunas medidas de adaptación del evento para aquellas personas con Trastornos del Espectro del Autismo.

Entre ellas, este año en concreto, los martes, jueves y viernes, de 16,00 a 19,00 horas, se habilitarán unas obras sin ruido en las atracciones de la Feria para llevar a cabo una celebración "inclusiva y accesible".

"Son medidas que valoramos, claro. Pero siempre está bien hablar de aquellas cosas que quedan por hacer, de aquellas medidas que todavía podemos llevar a cabo para mejorar, como impulsar casetas donde se pudiese reducir el ruido, llevar a cabo campañas de prevención o adaptar la información relativa a la Feria, como horarios de transporte, a una lectura fácil a través de página web para aquellas personas con dificultades de comprensión, para que estas personas puedan moverse de forma autónoma", ha concluido Zamora.