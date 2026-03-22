La Autoridad Portuaria de Sevilla extrae con éxito el camión precipitado a la esclusa

La Autoridad Portuaria de Sevilla extrae el camión precipitado a la esclusa - APS

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Sevilla ha culminado con éxito la operativa de extracción del camión que, en la jornada de este sábado, se precipitó al cuenco de la esclusa.

En este sentido, a las 8,00 horas, se ha iniciado la maniobra, para la que la institución portuaria ha contado con el apoyo de una grúa situada en tierra y otra instalada sobre una embarcación especializada, gestionada por la empresa Aguayo Instalaciones Submarinas, la cual ha colaborado desde el primer momento en las labores de extracción; también han participado Serveo, Grúas Torre del Oro y Grúas Venteo.

Tras acondicionar la zona mediante la retirada de sedimentos del cuenco de la esclusa, se ha procedido a asegurar el vehículo con eslingas, lo que ha permitido su posterior izado. Después de varias horas de maniobras, el camión ha sido finalmente extraído y permanece sobre el muelle a la espera de su retirada definitiva.

El tráfico marítimo en el Puerto de Sevilla ha quedado restablecido, siendo el crucero la Belle de Cádiz el primer buque en atravesar la esclusa Puerta del Mar tras la finalización de los trabajos.

El camión caía a la esclusa del Puerto a primera hora de este sábado, en torno a las 8,30 horas, sin que el accidente causara heridos, según informaban fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

El conductor lograba salir del vehículo antes de quedara sumergido en el agua y era trasladado al Hospital Virgen del Rocío, en la capital andaluza.