Las ayudas al empleo para prevenir la exclusión y el 'Orgullo', en el Pleno de este jueves de Diputación de Sevilla

Archivo - Sevilla.-El 'Más Sevilla Turístico' y las ayudas a municipios para vivienda centran el Pleno de Diputación este jueves - DIPUTACIÓN - Archivo

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ayudas de la Diputación de Sevilla al empleo temporal y, en concreto, la convocatoria del Programa que las articula con el objetivo de prevenir la exclusión social en la provincia de Sevilla, será uno de los ejes temáticos del Pleno ordinario que la institución celebra este jueves, 25 de junio, bajo la presidencia de Javier Fernández.

Además, el Plenario provincial lleva en su orden del día, consultado por Europa Press, la aprobación de la concertación de una operación de crédito a largo plazo mediante préstamos al promotor con garantía hipotecaria para la financiación de la promoción de 50 viviendas protegidas de régimen general, promovidas por Sevilla Activa en Los Palacios y Villafranca.

Los grupos políticos del PSOE, PP y Con Andalucía integrantes de la Diputación expresarán durante la sesión su posicionamiento con respecto a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI este domingo, 28 de junio, a través de una proposición conjunta que presentarán al Plenario.

Asimismo, se contempla la dación de cuenta de una Resolución de la Presidencia con la aprobación de la declaración de emergencia de obras en diversas carreteras provinciales, y se someterá a aprobación inicial, y en su caso definitiva, la modificación del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo), derivada de la modificación de la Base Regulatoria 16 del Programa de Adquisición de vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos.

En otro de los puntos del orden de día se establece la jornada intensiva de verano y modificación del Acuerdo del personal funcionario y del Convenio Colectivo del personal laboral y la autorización y disposición del gasto para atender por parte del Opaef los anticipos ordinarios, así como las posibles peticiones de anticipos de ejecutiva y extraordinarios a las Entidades Locales durante el segundo semestre del ejercicio 2026, según establece el artículo 52 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación de Sevilla 2026.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En el capítulo de mociones, el Grupo Socialista lleva una propuesta relativa al censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en las Entidades Locales andaluzas.

El Partido Popular presentará una moción acerca del Plan Extraordinario de Revisión Excepcional de Precios.

El Grupo Con Andalucía plantea una mejora de la calidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años y de la dignificación del sector, y el Grupo Vox propone la necesidad de una respuesta institucional ante los casos de corrupción que afectan al Gobierno de España.