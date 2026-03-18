El Ayuntamiento abrirá la piscina del Centro Deportivo Entreflores en Sevilla Este durante el verano

Piscina del Centro Deportivo Entreflores en Sevilla Este - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que abrirá la piscina del Centro Deportivo Entreflores en el barrio de Sevilla Este durante este verano, en concreto durante los meses de julio y agosto, con una oferta de baño recreativo para que "los vecinos no se vean perjudicados este próximo verano por el cierre temporal de la instalación".

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la piscina del Centro Deportivo Entreflores se incorporará así este año a la Campaña de Verano del Instituto Municipal de Deporte (IMD), junto a las otras cuatro piscinas que ya la componen: Alcosa, Rochelambert, Tiro de Línea y Torreblanca.

El Ayuntamiento ha destacado que el IMD "realizará un importante esfuerzo, con recursos propios" para realizar las reparaciones y actuaciones para el acondicionamiento del espacio y para que cuente con "todos los requisitos de seguridad necesarios y de acuerdo a la normativa vigente".

Entre las actuaciones se encuentran revisiones y reparaciones de la maquinaria de la piscina como bombas, impulsores y tuberías, así como de la playa, zonas de acceso al vaso de agua y vías de circulación de usuarios.

El IMD se ha reunido este lunes 16 de marzo con el anterior gestor de la instalación de Entreflores, el Club Nudión, así como con representantes vecinales de la zona, para "informarles directamente y coordinar con todas las partes implicadas los detalles de las actuaciones que se van a llevar a cabo y de la apertura".

Con la incorporación de la piscina de Entreflores a la Campaña de Verano del IMD, el acceso a ésta se realizaría mediante entradas de día y de acuerdo a los precios establecidos en la ordenanza municipal de precios públicos, al igual que el resto de piscinas municipales que se habilitan para el baño recreativo en el periodo estival.

El Ayuntamiento anunciaba a principios de febrero un proyecto para que el Centro Deportivo Entreflores "se convierta en una instalación de primer nivel gracias a la colaboración público-privada tanto en la inversión y ejecución de la obra como en la gestión posterior".

El Consistorio ha indicado que "lleva ya varios meses trabajando en este proyecto con el que, tras el cese de la actividad comunicado por parte del Club Nudión, acometerá la transformación de la instalación en un espacio deportivo y social de primer nivel".