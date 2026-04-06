El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) comienza el asfaltado de la avenida de La Libertad

Obras de asfaltado en Mairena del Aljarafe, en foto de archivo. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) inicia este martes, 7 de abril, el asfaltado al completo de la avenida de La Libertad, viario comprendido entre Camino de El Jardinillo y la avenida de San Juan y que es una de las principales vías del casco histórico y clave en la salida en dirección a Sevilla.

La actuación, con una duración estimada de tres días, implicará el corte de la calle a la altura del cruce con Camino de El Jardinillo. Más concretamente, se trata de una vía de casi 400 metros de longitud que será objeto de una renovación integral del firme para mejorar la seguridad vial y la circulación, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Durante el desarrollo de los trabajos, el Ayuntamiento informará a los vecinos de la zona, así como al Consorcio de Transportes para la reorganización y desvío de las líneas de autobuses urbanos afectadas. El concejal delegado de Infraestructuras, José Luis Girón, ha subrayado que el Gobierno local es consciente de que muchas calles de Mairena necesitan un reasfaltado, "tal y como ya manifestó el alcalde, Antonio Conde, y por eso se actúa en una vía clave para el día a día de los vecinos".

En este sentido, esta actuación precederá a un plan más amplio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con una segunda y una tercera fase, "que darán respuesta a las necesidades de la ciudadanía". No en vano, la licitación de la segunda fase se publicará en las próximas semanas.

En cuanto a los detalles, los trabajos consistirán en la renovación del firme de la calzada en todo el tramo indicado, mejorando las condiciones de rodadura y seguridad. La intervención tendrá una duración aproximada de tres días, durante los cuales se establecerán cortes puntuales de tráfico y desvíos alternativos. No obstante, la aparición de lluvia estos días podría afectar tanto al inicio como a los plazos de ejecución.

Esta actuación forma parte del 'Plan de Barrios', una estrategia del Ayuntamiento para actualizar los barrios tradicionales y que cuenta con un innovador mecanismo de financiación: el urbanismo circular, que canaliza hacia esas zonas emblemáticas los ingresos procedentes de nuevas urbanizaciones que siguen surgiendo.

AFECCIÓN AL TRÁFICO

Estas obras afectarán al tráfico, con cortes en la citada avenida de La Libertad y la calle Alcalde Manuel de Reyes, así como en la avenida de El Jardinillo, Camino de Gelves y San Ildefonso en sentido hacia La Libertad. Además, queda cerrada la línea de aparcamiento de esta vía. Las personas residentes en las calles mencionadas no se verán afectadas.

En cuanto al itinerario alternativo, los vehículos afectados por el corte principal, en la avenida de la Libertad, podrán circular por avenida de El Jardinillo sentido avenida de la Filosofía o avenida de las Civilizaciones. Los afectados por el corte en Alcalde Manuel de Reyes podrán circular por Antonio Machado y desde ahí, por la avenida de El Jardinillo.