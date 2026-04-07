El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) abre cuatro nuevas pistas de pádel en el Francisco León

El alcalde, Antonio Conde, y el concejal delegado de Deportes, José Luis Girón, durante una visita a las nuevas instalaciones celebrada el lunes, 6 de abril. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha abierto al público cuatro nuevas pistas de pádel en el Complejo Deportivo Francisco León, el primer complejo público del municipio, ubicado junto al Casco Antiguo.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el proyecto ha contado con una inversión municipal de 155.000 euros para dotar al municipio de "instalaciones modernas, accesibles y de calidad", un presupuesto que incluyó la renovación de otras dos pistas ya construidas. En contexto, cada una de las pistas cuenta con una superficie de 200 metros cuadrados.

Según ha precisado la Administración local, la actuación responde a la "creciente demanda" de este deporte entre la ciudadanía, que ya puede utilizarlo reservándolo previamente a través de la aplicación móvil y el portal web de Sporttia. Así, el precio de la reserva es de 8,50 euros por hora y media.

Por su parte, el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha señalado durante una visita a las nuevas instalaciones que "seguimos mejorando nuestras instalaciones deportivas para adaptarlas a lo que nos piden nuestros vecinos", al tiempo que ha valorado que "el pádel es hoy uno de los deportes más practicados, y con estas nuevas pistas damos respuesta a esa demanda con un servicio público de calidad".

En suma, esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de mejora y ampliación de las instalaciones deportivas, con el objetivo de "fomentar la práctica deportiva y responder a las nuevas demandas de la población".