El Ayuntamiento de Mairena (Sevilla) lleva a los usuarios de sus centros de mayores a realizar el Camino de Santiago

Imagen de la presentación del Camino de Santiago, adaptado a los mayores de los Centros de Mairena - AYTO. MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) llevará a las personas mayores usuarias de sus tres centros de mayores a realizar el Camino de Santiago para "consolidar el envejecimiento activo y los hábitos de vida saludables" entre los vecinos y vecinas de más edad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el programa incluye una preparación física previa, así como la organización completa del viaje y de las distintas etapas del Camino, además de alojamiento, manutención, transporte, asistencia y actividades complementarias para las personas participantes.

En este sentido, el alcalde del municipio, Antonio Conde, ha afirmado durante el encuentro de presentación de la actividad que quieren "seguir buscando ideas nuevas para devolver a nuestros mayores el protagonismo que merecen", además de conseguir que los mayores "disfruten, hagan actividad física, compartan tiempo con otras personas y vivan una experiencia única como el Camino de Santiago".

Por su parte, el servicio municipal que acompañará a los participantes garantizará en todo momento la seguridad y el correcto desarrollo de la actividad, que, además, ha sido adaptada a la condición física de los vecinos que participarán en ella y que ha contado con la colaboración de Sanafarmacia, que ha donado todo el material del botiquín y la crema de protección solar.