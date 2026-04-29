El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) presenta el ciclo de danza contemporánea 'Huellas, Danzas en Paisajes Urbanos'

El Ayuntamiento de La Rinconada presenta el ciclo de danza contemporánea 'Huellas, Danzas en Paisajes Urbanos' - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha acogido por segundo año consecutivo el ciclo de danza contemporánea y artes del movimiento 'Huellas, Danza en Paisajes Urbanos', que nació en Andalucía en 2001 con el objetivo de acercar la danza al paseante y ofrecer una mirada singular a los espacios públicos.

Comprometido con la creación escénica contemporánea, este iniciativa busca "mostrar propuestas artísticas que reflejen la diversidad de las artes vivas, abarcando diferentes tendencias, estéticas y técnicas de creación", según ha informado el Consistorio en una nota. Un programa que propone transformar el Parque de la Jira en un escenario abierto, donde la creación contemporánea dialoga con el entorno y con las personas que lo habitan.

"La Rinconada trabaja para situar a esta disciplina artística en el lugar que merece, protegerla, darle oportunidades, espacios tanto en teatros como al aire libre. Volvemos a acoger Huellas por segundo año, con espectáculos de compañías consolidadas con reconocimiento nacional e internacional, junto a propuestas de creadores locales y emergentes, para reflejar la diversidad de lenguajes, estéticas y tendencias de las artes vivas", ha explicado la primer Teniente de Alcalde, Raquel Vega, en la presentación de este ciclo de danza.

También ha referido que la danza está presente en el municipio a lo largo de todo el año en la programación de los centros culturales, en el programa decano de formación cultural Factoría Creativa, en un tercer sector local fuerte, acogiendo foros como Vertebración 'Toda una estrategia, la de La Rinconada, para empoderar la Danza como se merece'.

La responsable municipal ha estado acompañada en esta presentación por Fernando Lima y Alysson Maia, de la entidad Eléctrica Cultura, impulsores de Huellas Danza, y que han sido cofundadores y organizadores del Festival Cádiz en Danza, y del extinto Festival Mes de Danza de Sevilla, entre otros, y el director del área de Cultura rinconera, Antonio Castro.

Con respecto a la programación, Vega ha explicado que "durante tres días, el parque La Jira se convierte en epicentro de la danza contemporánea en la provincia". Con una programación que "invita a la participación de la ciudadanía a través de un taller de baile comunitario, además de seis piezas que reflejan la diversidad de la danza actual, que abarca lenguajes como el flamenco, el contemporáneo, la danza-teatro, el humor, y la conexión con la música en directo". "Son propuestas singulares, cercanas a todos los públicos y pensadas para el espacio público", ha añadido.

El ciclo forma parte de la Red Española de Festivales de Danza Contemporánea en Espacios no Convencionales Acieloabierto, con el apoyo de la Dirección General de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura, el área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada y de la Diputación de Sevilla.

"Para Eléctrica Cultura y para los demás festivales de Acieloabierto es un gusto celebrar la segunda edición de este Ciclo en La Rinconada. Contamos con un ecosistema creativo y de públicos, tanto en la provincia como en Andalucía, que merece ser cuidado y acompañado para seguir creciendo. Precisamente ahí radica el sentido de este Huellas en La Rinconada, una muestra que lleva desde 2001 acercando la danza a los municipios andaluces", ha explicado Fernando Lima.

Asimismo, el Ayuntamiento de La Rinconcada ha precisado que Huellas dará inicio con la muestra del taller 'Mi barrio se mueve' que en días previos imparten en La Villa Susana Casado y María Carballo de la compañía Buruzbera.

Un taller de danza comunitario e inclusivo, con la participación de la Asociación AFADI, donde se grabará un video-danza en el parque de La Jira, a las 20,00 horas el próximo martes 5 de mayo. Le seguirá Leonor Leal y Antonio Moreno con 'En talleres', un espectáculo que fusiona percusión en directo y baile flamenco, con la galardonada bailaora jerezana, a las 20.30 horas el martes 5 de mayo.

Por otro lado, la artista alcalareña Ana F. Melero traerá su cautivador solo, 'Latente'. En esta obra, Melero explora los contrastes y extremos, el control y la pérdida de él, en una coreografía que convierte la sutileza en energía explosiva. Será las 20,00 horas, el próximo miércoles 6 de mayo.

'Las herederas' es la pieza de calle basada en la obra 'Las Propietarias' de la compañía La Decadensia. Carlota Berzal y María Cazenave proponen hablar del duelo a través del humor, la parodia, el cuerpo y el hurgar en sus heridas, para orbitar sobre conceptos como la opulencia y la orfandad, la perdurabilidad y el duelo, será a las 20,15 horas el miércoles 6 de mayo.

Desde Sanxenxo llega la compañía Elvi Balboa con 'Baunsbak' -candidata a los Premios Max 2026-, un viaje físico entre la exaltación y el colapso, entre la inercia del movimiento y la búsqueda del equilibrio. Todo ello con jumpings boots en los pies. Pieza del Circuito 2026 de la Red Acieloabierto. A las 20.30 horas el miércoles 6 de mayo.

El último día de Huellas contará con las andaluzas con base en Madrid, Ana F.Melero y Luna Sánchez, que se unen para trabajar por primera vez en 'Pies de gallina'. Dos mujeres que bailan sus sincronías y discordancias, el contraste entre lo instintivo y lo racional. Un viaje sobre la importancia de ser una sola y ser en conjunto, también seleccionada en el Circuito Acieloabierto. Serás a las 20.00 horas el próximo jueves 7 de mayo.

Finalmente, pondrá el broche de oro a este ciclo el artista Víctor Zambrana con una amplia trayectoria profesional y formativa que llegará con el estreno de 'Bailar conmigo', acompañado de la voz de la cantante Mónica Muñoz Marchena. Palabras y voz, en un cuerpo que crea y baila. A las 20,30 horas el jueves 8 de mayo.