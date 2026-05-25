El Ayuntamiento de Sevilla abre en el barrio de Entreflores una nueva piscina para la campaña de verano

La delegada de deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, en visita a la nueva piscina del C.D. Entreflores. - AYTO DE SEVILLA

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla abre la piscina del Centro Deportivo Entreflores, de manera que se suma a las de Alcosa, Torreblanca, Tiro de Línea y Rochelambert, y aumenta a cinco la oferta de piscinas públicas para el próximo verano.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, tal y como se implantó hace dos años, la campaña de verano amplía su periodo de funcionamiento para hacerlo coincidir con las vacaciones escolares.

En este sentido, la delegada de Deportes, María Tena, ha afirmado que esta quinta piscina para la campaña de verano es "un logro importante que va a suponer un beneficio directo para miles de vecinos".

Además del baño recreativo, la campaña de verano contempla el baño social recreativo para colectivos desfavorecidos y actividades de ocio recreativo para niños en las instalaciones municipales.