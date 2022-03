El Ayuntamiento de Sevilla asegura que el promotor del proyecto eCity en la Cartuja "no ha movido ficha"

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores, ha asegurado que el promotor del proyecto eCity en la Cartuja "no ha movido ficha" y que "formalmente" en la Gerencia de Urbanismo "no ha entrado documentación por vía reglada para analizar la inciativa".

Así lo ha expresado en la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local celebrada este viernes en el Ayuntamiento en respuesta al grupo popular, que ha preguntado de nuevo sobre la situación del aparcamiento "inteligente" que debe promover el Consistorio en el marco del proyecto eCity y la ampliación del número de estacionamientos.

Flores ha insistido en la idea de que la única novedad desde enero de 2022 "es una reunión de trabajo entre ambas partes --promotores y administración--

en la que manifestaron su compromiso de seguir con el proyecto y nos transmitieron las posibilidades que ellos veían". "No obstante, ha reiterado, quien tiene que tomar las riendas es quien promueve, y la iniciativa se tutelaba en parcelas que son titularidad de la Junta de Andalucía".

En este sentido, la concejal del PP Ana Jáuregui ha recordado la situación que atraviesa el citado proyecto, acordado en noviembre de 2019 de la mano de la Junta, el parque científico y tecnológico (PCT) Cartuja, Endesa y el Ayuntamiento para que dicho entorno empresarial sea cien por cien sostenible y plenamente descarbonizado en 2025 y ha preguntado por la ampliación del número de aparcamientos.

Jaúregui ha criticado al Ayuntamiento por "no ofrecer información rigurosa" y le ha interpelado para que confirme "si las dos parcelas nuevas que rodean el PCT están en trámites". "No me quiere dar el dato y estamos a expensas de lo que sale en prensa", ha añadido.

Por su parte, Flores ha recordado que un informe urbanístico de la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio sobre las parcelas de la Cartuja elegidas para el citado aparcamiento señala que al estar las mismas calificadas como sistema general de espacios libres, con una denominación de parque metropolitano, la actuación planeada "no es viable desde el punto de vista urbanístico". "A partir de ahí, no hay nada oficial", ha abundado.

El proyecto está destinado a convertir el parque científico y tecnológico de la Cartuja en una zona cien por ciento sostenible y plenamente descarbonizada en 2025. El Ayuntamiento es el responsable de la instalación de un estacionamiento "inteligente" en el perímetro de la Cartuja, con placas fotovoltaicas destinadas al autoabastecimiento energético del parque científico y tecnológico.