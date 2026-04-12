El Ayuntamiento de Sevilla avanza en el reajardinamiento de la mediana de San Jerónimo con la plantación de 81 árboles

Reajardinamiento de la mediana de San Jerónimo con la plantación de 81 árboles. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, avanza en el reajardinamiento de la mediana de la avenida de San Jerónimo, en el tramo comprendido entre la Glorieta Olímpica y la de los Ferroviarios donde ya se han plantado 81 ejemplares de aligustre (Ligustrum japonicum 'Variegatum') y se ha instalado un nuevo sistema de riego automático.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta actuación se completará en las próximas semanas con la incorporación de un sustrato arbustivo formado por especies como strelitzia y chamaerops, con el objetivo de completar el acondicionamiento vegetal de este espacio y facilitar su conservación y mantenimiento.

Además, ha indicado que la nueva red de riego por goteo está sectorizada y adaptada a la nueva disposición del arbolado y los próximos macizos arbustivos. Este sistema permite ajustar mejor los aportes de agua a las necesidades de cada especie, reducir pérdidas, optimizar el consumo de agua y mejorar de forma significativa la supervivencia de las nuevas plantaciones.

Asimismo, se renovará el acolchado de la mediana, muy degradado por el paso del tiempo. El antiguo recubrimiento de piedra se sustituirá por una combinación de pavimentos blandos y duros, nuevo árido decorativo y láminas permeables de protección del suelo, que evitarán la proliferación de vegetación espontánea y ayudan a conservar la humedad. Del mismo modo se aportará nueva tierra vegetal.

Las obras de la Avenida de San Jerónimo suponen la continuación de las actuaciones, próximas a su conclusión, en las avenidas de Torneo y Concejal Alberto Jiménez-Becerril y se integran en el plan municipal de recuperación de medianas que el Ayuntamiento está desarrollando en los principales ejes de la ciudad, con una inversión global superior a 1,8 millones de euros.

De forma paralela, esta intervención se suma a la campaña de plantaciones prevista para el Distrito Norte en 2025-2026, donde está contemplada la incorporación de 708 árboles, de los que 185 corresponden a nuevas posiciones.

Entre las actuaciones recogidas en esta planificación figuran plantaciones en el Parque Ciudad de la Imagen, el Parque San Jerónimo y el Parque Miraflores II, además de otros espacios del distrito. Las especies previstas en la campaña del Distrito Norte incluyen naranjos, plátanos de sombra, almeces, sóforas, tipuanas, melias y pinos piñoneros, en función de las características de cada espacio y de los criterios técnicos de plantación. Estas intervenciones forman parte la campaña municipal de plantación con una previsión cercana a los 6500 nuevos ejemplares, entre árboles y palmeras.