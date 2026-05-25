El Ayuntamiento de Sevilla avanza la renovación del arbolado de Cerámicas Mensaque con la reposición de cuatro tipuanas

Archivo - Imagen de archivo. Programa de revisión de árboles en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, ha anunciado que desarrolla una actuación de renovación planificada del arbolado en la plaza Cerámicas Mensaque, basada exclusivamente en criterios técnicos de seguridad y en la necesidad de "mejorar la calidad futura de la sombra en este espacio público".

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, ya se ha ejecutado la primera fase de esta actuación con la apertura de cuatro nuevos alcorques en la zona central de la plaza y la plantación de cuatro ejemplares de 'Tipuana tipu', una especie sudamericana, adaptada a la climatología de Sevilla, y que presenta un crecimiento rápido y desarrolla grandes copas.

En este sentido, la intervención continuará con la retirada de doce ejemplares de plátano de sombra, que presentan mayor necesidad de actuación por su nivel de riesgo, siguiendo, en una segunda etapa, con la actuación sobre otros seis árboles de esta especie, para renovar las plantaciones de esta plaza, "de manera ordenada".

Asimismo, los ejemplares sobre los que se actúa se retiran "por motivos técnicos de seguridad", ya que contaban con un seguimiento específico de riesgo, "lo que exigía revisiones anuales por parte del Servicio de Parques y Jardines".

A pesar de ese seguimiento, en los últimos años, según el Gobierno local, se han registrado numerosas caídas de ramas, especialmente durante el pasado verano, a lo que se suma que la plaza Cerámicas Mensaque cuenta con una elevada presencia peatonal, además de zona de elementos biosaludables y área de juegos infantiles, por lo que "ante el riesgo de una posible caída", los informes técnicos también reflejan el estado deficiente de estos plátanos.

Se trata de ejemplares longevos, "afectados por las altas temperaturas de Sevilla y por podas drásticas anteriores a 2017", que han derivado en problemas como termitas y chancro.

Por este motivo, los beneficios ecosistémicos que actualmente aportan estos plátanos son "muy limitados en relación con su tamaño y ocupación del espacio".

RENOVACIÓN PLANIFICADA Y RECUPERACIÓN DE SOMBRA

En Cerámicas Mensaque la plantación de las cuatro tipuanas permitirá sustituir progresivamente arbolado envejecido y con problemas estructurales por ejemplares más adecuados a las condiciones actuales de la plaza.

En este sentido, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "actuar por seguridad y seguir ampliando la masa verde no son políticas contradictorias, además de que ha añadido que "cuando los informes técnicos acreditan un riesgo, tenemos la obligación de intervenir", pero planificando la reposición.

Al respecto, Rincón ha destacado que el Ayuntamiento está desarrollando una campaña de plantación "ambiciosa", en la que se superarán los 5.000 nuevos árboles en la ciudad, además de nuevas plantaciones arbustivas en todos los distritos.