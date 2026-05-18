El Ayuntamiento de Sevilla celebra el Día de los Museos con una propuesta centrada en la danza en Espacio Santa Clara

El Ayuntamiento celebra el Día de los Museos con una propuesta centrada en la danza en Espacio Santa Clara - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, continúa celebrando el Día Internacional de los Museos con una intensa programación cultural que está teniendo una "destacada respuesta ciudadana" en los diferentes espacios municipales participantes. Entre las actividades organizadas, la danza contemporánea está siendo una de las grandes protagonistas gracias a la propuesta escénica 'Illo tempore. De Murillo a Gordillo', que se desarrolla en el Espacio Santa Clara dentro del ciclo 'Danza Sevilla'.

La actividad, a cargo de la compañía Dos Proposiciones Danza Teatro, está convirtiendo las estancias del antiguo convento en un recorrido vivo por la historia del arte sevillano, combinando danza, dramaturgia y música en directo para ofrecer una experiencia cultural única al público asistente, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que "la excelente acogida de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional de los Museos demuestra el interés de los sevillanos por disfrutar de una cultura cercana, accesible y de calidad en espacios patrimoniales de enorme valor".

Asimismo, la edil ha señalado que "la propuesta desarrollada en Santa Clara refleja perfectamente cómo Sevilla es capaz de dialogar entre patrimonio histórico y creación contemporánea, activando nuestros espacios culturales desde nuevas miradas artísticas". 'Illo tempore. De Murillo a Gordillo' propone un viaje escénico desde el Barroco sevillano hasta referentes contemporáneos del arte andaluz, con creación e interpretación coreográfica de Álvaro Copado, Anna París, Arturo Parrilla, Raquel Madrid y Sandra Ortega, bajo la dirección y dramaturgia de Raquel Madrid y con adaptación musical y música en directo de José Pablo Polo.

Además de esta propuesta, la ciudadanía continúa disfrutando durante estos días de la programación especial impulsada por el Ayuntamiento en otros equipamientos culturales municipales. La Real Fábrica de Artillería mantiene abiertas las exposiciones 'Te dormirás y soñarás con la canción de las flores', de Raquel Algaba, y 'Hierve el huerto, ¡oh, oh!', de Irene Infantes, mientras que el Centro de la Cerámica de Triana acoge la muestra colectiva 'Ritos, retos y restos'.

Asimismo, Factoría Cultural exhibe la exposición fotográfica "Periferia", de Julien Soulier, y espacios patrimoniales como la Casa Fabiola, el Antiquarium, la Sala Capitular Baja del Ayuntamiento y el Real Alcázar continúan recibiendo visitantes con motivo de esta celebración internacional.

En este sentido, Moreno ha subrayado que "el Día Internacional de los Museos está permitiendo mostrar la diversidad y vitalidad de la oferta cultural municipal, conectando patrimonio, artes visuales, fotografía, arqueología y artes escénicas en una programación pensada para todos los públicos".