El Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio de Psicología impulsan un programa de prevención de salud mental para jóvenes

El Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental han firmado este miércoles un convenio de colaboración en materia de Educación, Juventud, Deporte y Promoción de la Salud, que englobará la ejecución de un proyecto que tiene por objeto la sensibilización y prevención en materia de salud mental en entornos educativos en adolescentes de 14 a 18 años dirigidas a la comunidad educativa.

El acuerdo permitirá abrir una línea de trabajo compartida entre el Ayuntamiento y los profesionales de la psicología para desarrollar iniciativas dirigidas a la ciudadanía sevillana.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, este se ejecutará mediante la realización de tres sesiones de sensibilización y alfabetización diferenciadas por colectivos destinatarios en cada centro educativo partícipe durante el curso académico 2026-2027.

La acción se llevará a cabo en el entorno del alumno; desde el propio adolescente, su familia y llegando al profesorado. El acto de firma ha tenido lugar en la Casa Consistorial y presidenta de la Delegación de Sevilla del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, Reyes Casares Ordóñez.

El convenio se enmarca en el trabajo del Área de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Deporte y Promoción de la Salud, especialmente a través del Servicio de Promoción de la Salud. Tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable por acuerdo de ambas partes, y contará con una Comisión Mixta de Seguimiento para coordinar su desarrollo.