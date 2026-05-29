El Ayuntamiento de Sevilla culmina la regularización de la titularidad de las viviendas de la barriada La Bachillera

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a los vecinos de La Bachillera. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha culminado "un nuevo paso decisivo" para resolver una "reivindicación histórica" de los vecinos de La Bachillera. La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ha logrado inscribir los terrenos de esta barriada a nombre de la Fundación Sevillana de la Caridad, culminando así el proceso jurídico y administrativo que permitirá a las familias obtener por primera vez la titularidad de sus viviendas.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que "cumplimos con el compromiso que adquirimos con los vecinos de La Bachillera". "Después de 77 años de espera, hoy estas familias están más cerca que nunca de tener definitivamente las escrituras de sus casas y la seguridad jurídica que merecen", según ha recogido el Consistorio en una nota.

Asimismo, la Administración local ha explicado que la actuación ha permitido parcelar la finca original en 202 parcelas independientes, coincidiendo con el número de viviendas existentes en la barriada. Gracias a este proceso los terrenos han quedado ya inscritos oficialmente a nombre de la Fundación Sevillana de la Caridad, "paso imprescindible para que ahora cada vecino pueda acudir al notario e inscribir su parcela individual a su nombre", ha subrayado.

Además, con esta reparcelación han quedado igualmente inscritos a favor del Ayuntamiento de Sevilla los viarios y espacios públicos correspondientes, avanzando así en la ordenación y regularización definitiva de todo el ámbito.

De forma paralela, también ha quedado restituida la Fundación Sevillana de la Caridad, lo que permitirá al Consistorio seguir desarrollando su labor y fines sociales para ofrecer asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad, promoviendo su integración y bienestar en la ciudad de Sevilla.

Sanz ha subrayado que "hablamos de un acto de justicia histórica con familias que llevaban generaciones viviendo en sus casas sin poder acreditar legalmente su propiedad". "Este Gobierno municipal ha trabajado para desbloquear una situación enquistada durante décadas", ha añadido.

La situación de La Bachillera se remonta a 1948, cuando la Fundación Sevillana de la Caridad cedió los terrenos a distintas familias para la construcción de sus viviendas. Sin embargo, la transmisión formal de la propiedad nunca llegó a completarse, lo que impidió durante décadas que los residentes pudieran registrar legalmente sus casas.

Desde el inicio del mandato, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha impulsado todos los trámites técnicos, urbanísticos y registrales necesarios para resolver esta situación. La inscripción de los terrenos a nombre de la Fundación supone ahora el paso previo definitivo para que pueda realizarse la transmisión individual de cada vivienda a sus propietarios.

"El compromiso de este Gobierno municipal es resolver problemas históricos de la ciudad y dar respuestas reales a los vecinos. Hoy La Bachillera avanza definitivamente hacia una solución que muchas familias llevaban esperando toda una vida", ha concluido el alcalde de Sevilla.