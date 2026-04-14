El Ayuntamiento de Sevilla finaliza la restauración de la Plaza de Covadonga en el Parque de María Luisa

Detalle de los trabajos de limpieza, consolidación y reposición de elementos deteriorados en la Gloieta de Covadonga del Parque de María Luisa. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Arbolado, Parques y Jardines, ha finalizado los trabajos de restauración del conjunto monumental de la Glorieta de Covadonga, en el Parque de María Luisa. La actuación ha permitido intervenir sobre los cuatro grupos escultóricos de este espacio, así como sobre sus bancadas, copas de piedra y otros elementos asociados al conjunto.

La Glorieta de Covadonga reúne cuatro alegorías escultóricas --Las Artes, El Genio, El Trabajo y La Ciencia--, realizadas por Lorenzo Coullaut Valera y Manuel Delgado Brackenbury. El conjunto presentaba un deterioro acumulado por el paso del tiempo, la exposición a la intemperie, la suciedad adherida, la acción biológica y distintos actos vandálicos, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Los trabajos han incluido labores de limpieza manual y química, aplicación de tratamientos biocidas, hidrolimpieza controlada, consolidación de grietas y zonas debilitadas, fijación de fragmentos y reposición de volúmenes perdidos con materiales compatibles con la obra.

También se ha actuado sobre las bancadas, las copas de piedra y otros elementos pétreos vinculados al conjunto, con soluciones adaptadas a cada caso para proteger el soporte y mejorar la lectura unitaria del espacio. En este sentido, la delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "esta actuación ha permitido intervenir sobre un conjunto de gran valor patrimonial del Parque de María Luisa, actuando tanto en los grupos escultóricos como en otros elementos asociados que presentaban daños acumulados por el paso del tiempo y por acciones vandálicas".

Asimismo, la edil ha añadido que "los trabajos se han desarrollado con criterios de conservación, buscando proteger los materiales originales y mejorar el estado general del conjunto.

ACTUACIONES EN LA GLORIETA DE LA CONCHA

Actualmente, el Ayuntamiento sigue avanzando en otras actuaciones de conservación en el Parque de María Luisa, como la intervención en la Glorieta de la Concha, centrada en la mejora de distintos elementos de la fuente y su entorno inmediato.

Estas restauraciones se suman a otras ya ejecutadas dentro del servicio de conservación y limpieza de esculturas, pavimentos y elementos ornamentales, como las actuaciones en el grupo escultórico de la Glorieta de Bécquer y su anaquel, las figuras de Doña Sol y Doña Elvira, la Glorieta de la Infanta María Luisa, las Águilas del Pabellón Real y el monumento a Luis Montoto.