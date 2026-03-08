El Ayuntamiento de Sevilla impulsa la regeneración del Parque Amate con 295 nuevos árboles y 1.400 arbustos

Regeneración del Parque Amate de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Arbolado, Parques y Jardines, continúa avanzando en la regeneración del Parque Amate con la plantación de 295 nuevos árboles y 1.400 arbustos, una actuación reconocida en la II convocatoria de los 'espacios Healthy Cities Sanitas'.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha recibido en el parque a representantes de Sanitas, así como a alumnado y profesorado de dos centros educativos CEIP Pablo VI y CEIP Jorge Juan y Antonio de Ulloa que han participado activamente en las plantaciones, en un acto que ha culminado con la plantación simbólica de un ejemplar y un recorrido por las zonas intervenidas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el proyecto premiado, dotado con 70.000 euros en suministro vegetal, contempla la sustitución de arbolado decrépito y la diversificación de especies con criterios de resiliencia climática y mejora ecológica.

En concreto, se están plantando 40 almeces en sustitución de olmos en mal estado, 30 jacarandas acompañadas por 1.400 lentiscos que refuerzan las alineaciones y aportan estructura vegetal, así como 225 ejemplares de especies autóctonas mediterráneas -entre ellas encinas, alcornoques, algarrobos, fresnos, chopos, sauces y pinos- distribuidos en distintas zonas del parque, mejorando la sombra, la biodiversidad y el confort térmico.

La delegada de Arbolado, Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "este premio reconoce el trabajo técnico que venimos desarrollando para recuperar el Parque Amate con criterios de sostenibilidad y resiliencia climática.

"No se trata solo de plantar árboles, sino de regenerar espacios para que vuelvan a ser verdaderos pulmones verdes al servicio de los vecinos", ha señalado. Asimismo, ha añadido que "la sustitución de ejemplares en mal estado por especies mejor adaptadas garantiza más sombra, más seguridad y un parque preparado para el futuro".

Por su parte, el director regional Sur de Sanitas Seguros, Ramón Guerrero, ha destacado que "el objetivo de Sanitas es proteger la salud de las personas y, para ello, es fundamental lograr un entorno también saludable. Por este motivo la colaboración con las administraciones públicas es esencial. Con este proyecto en Sevilla apoyamos el refuerzo de zonas verdes para que la población pueda hacer deporte y disfrutar de la naturaleza".

La selección del proyecto como ganador corrió a cargo de los miembros del jurado, compuesto por socios de la iniciativa Healthy Cities y entidades relacionadas con la salud, el urbanismo y la regeneración: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Norman Foster Foundation, Fundación Española del Corazón, Comité Olímpico Español, Comité Paralímpico Español, Real Madrid, WWF España y Eulen. Además, contó también con los votos populares recogidos a través de la aplicación Healthy Cities de Sanitas.

Al acto también ha asistido Lourdes Mohedano, capitana del Equipo Sanitas de Andalucía 2025 y subcampeona olímpica de gimnasia rítmica en Río 2016, quien ha señalado que "la ciencia ya prueba algo que sospechamos: vivir cerca de entornos verdes y naturales nos ayuda a estar mejor, porque nos anima a pasar más tiempo al aire libre, reconectar con la naturaleza, encontrarnos con otras personas y movernos. Y es una forma muy agradable de promover la salud física y mental."

CERCA DE 1.200 ÁRBOLES PLANTADOS

Esta intervención se integra en la campaña de plantaciones de los últimos años en Sevilla. En los parques históricos y otras zonas verdes gestionadas directamente por los medios propios municipales ya se han plantado 1.172 nuevos árboles y palmeras y más de 3.550 arbustos, reforzando la estructura paisajística y el diseño original de estos espacios emblemáticos.

Entre otras actuaciones, destacan los 209 árboles incorporados en el Parque de María Luisa junto a 800 arbustos de mirto; los 140 nuevos árboles y palmeras en los Jardines de las Delicias; los 85 árboles y 28 palmeras en el Parque de los Príncipes; así como las plantaciones desarrolladas en los Jardines de Murillo, la avenida de Isabel 'la Católica' o la Glorieta de los Marineros Voluntarios.

Rincón ha afirmado que "estamos desarrollando la mayor campaña de plantaciones de los últimos años, con una previsión 6.511 nuevos árboles en toda la ciudad, porque creemos en una Sevilla más verde, más saludable y más preparada para afrontar los retos climáticos". Y ha añadido que "cada árbol que plantamos es una inversión directa en bienestar, en calidad urbana y en protección de nuestro patrimonio verde".